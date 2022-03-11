مواصفات هاتف Nova 9 SE وحش التصوير القادم من هواوي

المصدر: وكالات

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من المرتقب أن تطلق شركات هواوي الصينية إصدارا جديدا من سلسلة هواتف Nova والذي يأتي بعنوان Nova 9 SE، حيث ينطلق الهاتف في سوق ماليزيا اليوم.

وشاركت هواوي صور منتجها الجديد لتؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، كما قدمت صور رسمية لهاتف Nova 9 SE قبل الإعلان المرتقب.

وتؤكد الصور الرسمية على تصميم Nova 9 SE الذي يحاكي الإصدار الرئيسي من السلسلة Nova 9، وأيضاً بملامح تصميم سلسلة P50، حيث يضم إعدادات كاميرة تتضمن اثنتين من الحلقات الرئيسية، كما تتميز الجهة الخلفية بتصميم منحني.

أيضاً يضم الهاتف شاشة بحجم 6.78 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، مع إطارات فائقة النحافة بسماكة 1.05مم.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج كوالكوم التي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتدعم الاتصال بشبكات 4G.

وتوضح الصور الاختيارات المقدمة في ألوان Nova 9 SE والتي تتضمن اللون الأزرق، الأبيض إلى جانب اللون الأسود.

يضم الهاتف مواصفات عالمية حيث يحوي 4 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، ويضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4000 مللي أمبير، ويتميز بتصميمه الأنيق والعصري حيث يصل وزن الهاتف 191 غراما، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى الجيل الرابع 4G.