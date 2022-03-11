"يونهاب" تطلق منصة "هالو أركايف" لمبيعات المحتوى الرقمي

المصدر: البيان

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أطلقت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أمس الخميس نظاما جديدا عبر الإنترنت يمكِّن الأفراد من شراء المحتوى المرئي، الذي تم إنشاؤه داخل وخارج البلاد والمعلومات حول الشخصيات المحلية البارزة.

وتغطي المنصة، التي تسمى "هالو أركايف" (https://www.helloarchive.co.kr)، الصور ومقاطع الفيديو والرسومات والمعلومات حول الشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية.

وبذلك أصبحت "يونهاب" أول منفذ إخباري في كوريا الجنوبية يطلق مثل تلك الخدمة الشاملة.

وقد تم إنشاء الخدمة من خلال دمج منصتين مختلفتين على الإنترنت لدى الوكالة، وهما منصة بيع الصور والأخرى لمقاطع الفيديو والأخبار والمعلومات الشخصية.

ويمكن للمستخدمين أيضا شراء الصور الصادرة عن 15 منفذا إخباريا أجنبيا، مثل "أسوشيتد برس" ووكالة الأنباء الألمانية، بالإضافة إلى أعمال المصورين المحترفين والمبدعين من 191 دولة حول العالم.

وقال مسؤولون بالوكالة إن المنصة ستوفر خدمة سهلة الاستخدام مع الاستفادة القصوى من شبكات الوكالة الواسعة للتغطية الإخبارية في المناطق الإقليمية ومراسليها في الخارج.

وقال أحد المسؤولين: «سنطور المنصة لتصبح منصة مبيعات المحتوى الرقمي الأبرز في كوريا الجنوبية، حيث سيتمكن المستخدمون من شراء جميع المواد اللازمة لإنشاء المحتوى من خلال زيارة واحدة إلى "هالو أركايف"».