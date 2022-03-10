«بوكو إكس 4 برو» في أسواق الإمارات بدعم شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

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عقدت بوكو، العلامة التجارية الأشهر بين الشباب في مجال التكنولوجيا في العالم، الإطلاق العالمي لهاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، و«بوكو إم 4 برو» الشهر الماضي، خلال ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة لعام 2022، المعرض العالمي الأكثر تأثيراً في صناعة الهواتف المحمولة.

يعتبر هذا أول استعراض رسمي للشركة في ملتقى عالم الهاتف النقال، الذي يعرف باختصار MWC، تحت علامتها التجارية بوكو، وبتركيز وطاقة متجددين، حدد ملتقى عالم الهاتف النقال في برشلونة 2022، موضوع العام المقبل، مع نظرة عامة شاملة على أحدث الابتكارات في الصناعة.

هاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، هو أحدث هاتف ذكي للعلامة التجارية، يوفر تجربة رائدة، وبأسعار تناسب عشاق التكنولوجيا من الشباب، الذين يطلبون جهازاً للاستخدام اليومي المكثف. مع الميزات المتطورة، مثل شاشة AMOLED 120 هرتز، وكاميرا 108 ميغابكسل، ومعالج سناب دراغون 5G، وشحن توربو بقوة 67 وات، يوفر هاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، أداءً متطوراً شاملاً للاستخدام اليومي والألعاب، وهواة التصوير الاحترافي. لأولئك الذين يسعون للحصول على تجربة ترفيهية مطلقة أثناء التنقل، يمتاز هاتف «بوكو إم 4 برو» بشاشة AMOLED 90 هرتز، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة، وكاميرا رئيسة عالية الأداء بدقة 64 ميغابكسل، مدعومة بأداء عالٍ من معالجات ميديا تك هيليو G96، وبالطبع ميزة الشحن السريع بقوة 33 واط برو.

قال كيفين كيو رئيس بوكو العالمية: «يعد هذا الإطلاق حدثاً رئيساً لعلامتنا التجارية. في بوكو، نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء، والذهاب إلى أبعد من ذلك، لتقديم أفضل تجربة بأسعار في متناول الجميع. مع «بوكو إكس 4 برو 5G»، نضع معايير الصناعة الأساسية لهذا القطاع، ومع هذه الميزات البارزة على المستوى الرائد، نرتقي بتجربة المستخدم إلى المستوى التالي. للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة ترفيهية فائقة، وبأسعار تنافسية، هاتف «بوكو إم 4 برو»، هو الخيار المنافس الأفضل».

«بوكو إكس 4 برو 5G»: تمتع بتجربة استخدام يومية بأعلى مستويات الريادة والتميز

تعد شاشة «بوكو إكس 4 برو 5G» الكبيرة، بحجم 6.67 بوصة AMOLED DotDisplay، ليست مجرد تجربة بصرية تجذب الأنظار فحسب، بل تعمل بتردد 120 هرتز، ما يوفر تجربة بصرية سلسة وغامرة، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بوكو AMOLED لسلسلة هواتف إكس. وهذا بالإضافة إلى تردد لمس 360 هرتز، يعني أن الهاتف الذكي يستجيب لكل حركة على الفور، ولكل حركة وكل لمسة على الشاشة، وبدون أي تأخير. بالإضافة إلى أن كل لون ينبض بالحياة، بفضل التدرج اللوني الواسع DCI-P3. كما يمكن التحكم بشاشة AMOLED، التي تتميز بدقة 2400 x 1080 FHD، عن طريق ضبط سطوعها تلقائياً لتلائم الأجواء المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة «بوكو إكس 4 برو 5G»، الحائزة على شهادة SGS Eye Care، الحماية لأعين مستخدميها خلال جلسات اللعب الطويلة.

يحتوي هاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، على مستشعر قوي بدقة 108 ميغابكسل على رأس الكاميرا. بقياس 1 / 1.52 بوصة، ما يجعله أحد أعلى مستشعرات الدقة المتوفرة في العالم، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المستشعر في أجهزة بوكو. بالإضافة إلى تقنية المستشعر الذي يدمج 9 وحدات بكسل مجاورة بواحدة، التي تعمل على التقاط المزيد من الضوء، لتحسن وضوح الصور، وإبراز معالم كل لقطة بشكل احترافي.

كما يأتي الجهاز مصحوباً بعدسة الزاوية العريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا صغيرة بدقة 2 ميغابكسل في الخلف، بينما يوجد مستشعر 16 ميغابكسل في المقدمة. سواء كنت تبحث عن أفضل اللقطات وأنت على قمة الجبال المغطاة بالثلوج، أو في قلب وسط المدينة، أو كنت ترغب بالتقاط صورة شخصية عفوية، سيلتقط هاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، أي مشهد بكل دقة ووضوح. حيث يضم الجهاز مجموعة من الميزات الفريدة، مثل خيار الصورة الشخصية البانورامية، لضمان لم شمل الموجودين في الصورة واحدة، بغض النظر عن عددهم. كما أن الكاميرا توفر ميزة التصوير بالحركة البطيئة، والفيديو المزدوج، والفيديو بميزة الفاصل الزمني، والتصوير سوبر ماكرو، وفلاتر الأفلام، وتقنية كاليدوسكوب للقطات تنبض بالحياة، وجعل أي مقطع أكثر حيوية وواقعية.

ويضم الجهاز رقاقة سناب دراغون 695 5G، التي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، ما يوفر سرعة وكفاءة على أعلى مستوى. يتم تشغيل وحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة، بواسطة نواتي Arm Cortex-A78، يمكن أن تصل سرعتها إلى 2.2 غيغاهرتز. بالإضافة إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يوفر «بوكو إكس 4 برو 5G، ثلاثة غيغابايت إضافية محولة من ذاكرة القراءة ROM، البالغة 256 غيغابايت بفضل تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية [1]، ما يجعلها مثالية لتشغيل الألعاب بشكل أسرع، فضلاً عن توفير تجربة مستخدم سلسة، جاهزة لشبكات الجيل الخامس.

وبفضل البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، يمكن للمستخدمين التجول والتصفح واللعب طوال الليل والنهار، بفضل أكثر من 15 ساعة من تشغيل الفيديوهات، و25 ساعة من القراءة، و191 ساعة من تشغيل الموسيقى بلا انقطاع [2]. وعندما تقارب بطارية الجهاز بعد كل هذا الاستخدام على النفاد، يمكن للمستخدمين استئناف المتعة والإثارة في وقت قصير، بفضل الشحن الفائق بقوة 67 واط، ويمكن شحن بطارية هاتف «بوكو إكس 4 برو 5G»، إلى 70 % في 22 دقيقة فقط، خلال استراحة تناول القهوة، كما يمكن شحنها بالكامل خلال 41 دقيقة فقط [3]. بالإضافة إلى ذلك، يوفر «بوكو إكس 4 برو 5G»، تجربة ترفيه غامرة، من خلال تقديم مكبرات صوت مزدوجة لصوت ستيريو عالي الوضوح، ومحرك خطي بنمط Z-axis، للحصول على اهتزازات أقوى، تتيح تفاعلاً دقيقاً وحياً أثناء اللعب. كما يدعم الهاتف الذكي واجهة MIUI 13 الجديد كلياً، مع ميزات جديدة، وتحسينات في الأداء، لترتقي بتجربة المستخدم.