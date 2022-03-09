انطلاق منتدى «المرأة في قطاع التكنولوجيا» في الشارقة بمشاركة عالمية

المصدر: الشارقة – البيان

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انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي «المرأة في قطاع التكنولوجيا» مساء أمس، والذي ينظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مؤسسة «Women In Tech» وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم ضمت نخبة من أبرز الشخصيات الرائدة من الباحثين والمتخصصين وممثلين من المنظمات العالمية ومناصري تمكين المرأة وعدد من رائدات الأعمال، بالإضافة لمديري عدد من الجهات الحكومية وممثلين من المجتمع المدني، وبمتابعة واهتمام من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية. ويأتي انعقاد هذا المنتدى بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقد ضم المنتدى نخبة من المتحدثين ضمن جلسات ملهمة وكلمات رئيسية وعروض أعمال، حيث تم تناول عدد كبير من الموضوعات من خلال التركيز على الدور الريادي للمرأة في ميادين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى دورها الرائد في مختلف مجالات الحياة والمساهمة في قيادة المجتمع.

جلسات

تطرق المنتدى إلى عدد من القضايا العالمية التي تبرز دور المرأة وإنجازاتها في هذا المجال، فضلاً عن سبل تجاوز التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال 3 جلسات رئيسية تحدث فيها أكثر من 20 شخصية في عدد الموضوعات وضمن عدة محاور كان أهمها أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية لطول العمر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومناقشة العملة الرقمية والرقمنة وطرق استخدامها لتطوير الشركات الناشئة التي تقودها المرأة، بالإضافة لمناقشة تقنية الميتافيرس والعالم الافتراضي والواقع المعزز ومدى تأثيره على المستقبل.

وخلال حفل الافتتاح تحدث كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ضمن كلمة لها عبر تقنية الفيديو، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأيومي مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Women in Tech، ومحمد هلال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال، تناولوا خلالها دور المرأة في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن إلهام الأجيال المقبلة من النساء للمشاركة بفاعلية من أجل بناء الوطن.

تشجيع

وعبر حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع خلالها عن سعادته بانعقاد المنتدى في نسخته الثالثة، مؤكداً على دوره الذي يعكس أهداف المجمع في تشجيع المرأة على الانخراط في الأنشطة التكنولوجية الابتكارية ودعمها ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «حيث يعمل المجمع مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين، لتحديد المزيد من فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة من خلال العمل على وضع النساء كقادة ومستفيدين ومساهمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، انسجاماً مع مخرجات الثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق وظائف جديدة للمرأة وكيفية تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص، إذ إن تأثير الأتمتة أدى إلى خلق وظائف جديدة للنساء كانت حكراً على الرجال، حيث إن الطلب على المهارات الرقمية سيرتفع بنسبة 55 % بحلول العام 2030، ما يحتم علينا العمل على تطوير مهارات المرأة لمواكبة هذا المستقبل».

نظام

وأضاف: «لدينا في المجمع نظام وبيئة عمل نابضة بالحياة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار، والتي تشهد بالفعل بعض الابتكارات المذهلة في العمل، ونطمح من خلال هذا المنتدى إلى تسليط الضوء على الأنشطة التي تقوم بها الشارقة في هذا المجال، ويأتي دور النساء كشركاء متساوين في ذلك. يشرفنا استضافة هذا المؤتمر الكبير الذي يجمع بعضاً من ألمع العقول من رائدات الأعمال من مختلف دول العالم».

متحدثون

ومن أبرز المتحدثين في المنتدى معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ومحمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)؛ وروبرتو كروسي، العضو المنتدب لشركة Microsoft للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، Microsoft؛ وسارة رمضان، الرئيس التنفيذي ومؤسس أكاديمية PharmaVgate؛ ود. سارة ساسكا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Feminuity ؛ وفيرا فوتوجانسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيريتاس فينتشرز؛ وجاميليا جرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ByteBao؛ ومارزينا كوليس، العضو المنتدب لشركة Johnson & Johnson Medical Devices في الشرق الأوسط؛ وثريا ترك، الشريك الإداري في شركة الدائرة القانونية؛ وإيمي بيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EndeavorXR؛ وناديا مانيل، الشريك العام في Seed South Capital؛ وأيومي مور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Women in Tech.