«سامسونج» تطلق مجموعة «جالاكسي S22» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد عثمان البورا أن الطلب المسبق على هواتف «جالاكسي S22» الأحدث من سامسونج شهد نمواً بنسبة 64% بالمقارنة مع هواتف «جالاكسي S21»، مؤكداً أن الشركة لا تزال تتربع على صدارة سوق الهواتف الذكية في الإمارات بحصة سوقية بلغت 43% بنهاية 2021 وفقاً لأحدث بيانات من «جي إف كيه».

جاء ذلك على هامش الإطلاق الرسمي للهواتف الثلاثة الجديدة من مجموعة «جالاكسي S22» في الإمارات وهي «جالاكسي S22» و«جالاكسي S22+» والهاتف الأقوى من سامسونج على الإطلاق «جالاكسي S22 ألترا»، والتي زوّدت بأحدث شاشة عرض من سامسونج حتى الآن والمدعمة بميزات تعزز القدرة لدى المستهلكين على الإبداع والتعبير عن الذات والارتقاء بمستوى الإنتاجية عند إنجاز مهام متعددة.

وأكد البورا تفاؤله بخصوص أداء سوق الهواتف الذكية في الإمارات هذا العام وذلك بالتزامن مع انتعاش سوق السياحة والاقتصاد عموماً في الدولة، وأضاف: حققنا نمواً قوياً العام الماضي بفضل الابتكارات التي جلبتها الشركة من خلال هواتف «جالاكسي S21» وسلسلة «جالاكسي زد فولد 3»، ونعتقد أنه لا يزال هنالك مساحة واسعة لدفع الابتكار في صناعة الهواتف الذكية في مجال تقنيات الجيل الخامس وقدرات الكاميرات والتطور التكنولوجي وقدرات الواي فاي، وهي جميعاً تقنيات ستزيد من تفاعل المستهلكين مع الهواتف، وستلبي حاجات جديدة من حيث سرعة التواصل والاستكشاف والابتكار.

ولفت إلى أن فريق البحوث والتطوير في سامسونج يعمل حالياً على إطلاق تحديث لنظام تشغيل One UI 4.1 يمكن من خلاله إيقاف خيار «ميزة تحسين الألعاب» GOS التي اشتكى بعض العملاء في بعض الأسواق العالمية من أنها تعيق أداء بعض التطبيقات غير المرتبطة بالألعاب على عدد من هواتف جالاكسي الذكية، لافتاً إلى أن التحديث سيتم إطلاقه قريباً.

وأضاف البورا إن 80% من إجمالي الطلب المسبق على هواتف «جالاكسي S22» ذهبت لصالح «جالاكسي S22 ألترا»، في مؤشر على ثقة المستهلكين بالإمكانات التي تضعها سامسونج في متناول أيديهم. وتضع كاميرا هواتف «جالاكسي S22» معايير فائقة جديدة من خلال دفع حدود إمكانية الكاميرا في التصوير الليلي، وتزويدها ببطاريات ذات قدرات كبيرة مع عمر أطول، وقدرة شحن فائقة السرعة على نحو غير مسبوق، ما يعزز مزايا المرونة والتنظيم والقدرة على التنقل بشكل أفضل.