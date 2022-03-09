"أبل" تطلق آيفون جديداً للمبتدئين بتقنية 5G مقابل 719 دولاراً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت شركة أبل اليوم بتحديث هاتف iPhone بالإعلان عن هاتف iPhone SE جديد، حيث سيتوفر الهاتف في أستراليا اعتباراً من الجمعة 18 مارس بسعر 719 دولاراً، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وهذا أقل بـ 80 دولاراً من iPhone SE الحالي الذي تم أُطلق قبل عامين فقط، ومع ذلك، يتميز iPhone SE الجديد بنفس القوة والأداء الداخليين لجهاز iPhone 13 الأغلى ثمناً، فضلاً عن تمكينه لاتصال الهاتف المحمول 5G.

يتمتع iPhone SE بنفس تصميم iPhone 6، والذي تم الكشف عنه لأول مرة قبل ثماني سنوات، ولكن الآن مع تقنية زجاجية أحدث وأقوى بالإضافة إلى لمسة نهائية جديدة ومجموعة من الألوان.

الأهم من ذلك، أن iPhone SE هو iPhone الوحيد الذي لا يزال يتميز بزر “الصفحة الرئيسية” دائري الأيقوني وقراءة بصمة الإصبع TouchID.

جدير بالذكر أن iPhone SE سيكون مرغوباً لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون أجهزة iPhone 6 و 7 و 8 الأقدم، حيث إن تصميمه مألوف، ولكن مع أحدث أداء، مما يضمن حصول هواتفهم الجديدة على تحديثات البرامج لسنوات عديدة قادمة.

كما سيأتي iPhone الجديد هذا بثلاثة تكوينات تخزينية هي 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وستبدأ الطلبات المسبقة يوم السبت، مع شحن الأجهزة وإتاحتها في المتجر يوم الجمعة، 18 مارس.