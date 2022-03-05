NFT أول آلة بيع ذاتي في العالم

المصدر: دبي-فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ستغير وجه الاستثمار إلى الأبد، على ما يبدو. فالأصول الرقمية التي تمثل أشياء من العالم الحقيقي فناً كانت أو موسيقى أو ألعاب فيديو تكتسب شهرة مطردة منذ 2014. أما اليوم، وفي الحي المالي لمدينة نيويورك على مقربة من شارع وول ستريت، فأصدرت شركة «نيون» الناشئة أول آلة بيع ذاتي (NFT) في العالم، ويأمل البعض أن تكون الوحيدة.

أشار موقع «غيزمودو» في تقرير له أنه بات بالإمكان اليوم شراء «لا شيء» من آلة البيع الذاتي تلك التي تقبل بطاقات الائتمان والسحب المباشر من الرصيد. ويخرج من الآلة صندوق يحمل رمزاً مشفراً بداخله للـ (NFT) المختار من منصة شركة «نيون» التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لجمع الأغراض الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال للجميع». وأشارت الشركة في بيان صحفي لها مؤخراً إلى أن «نيون قد أنشأت الطريقة الأسهل لبيع وشراء وتبادل الرموز غير القابلة للاستبدال دون الحاجة إلى عملات مشفرة ومحفظة عملات مشفرة أو معرفة متخصصة».

وأضاف جوردان بيرنهولتز، الشريك المؤسس لـ«نيون» وكبير مسؤولي التسويق قائلاً: «إن منح الناس الخيار لاستخدام آلات البيع الذاتي ومنصة أونلاين سهلة تفصل العملات المشفرة عن مشاركة الرموز غير القابلة للاستبدال يعني إمكانية إشراك أوسع شريحة من الجمهور». ويتابع بيرنهولتز مؤكداً أن مؤسسي «نيون» والمهندسين فيها اختاروا بلوك تشين «سولانا» ذات خصائص التعاقد الذكي لأنها الأكثر فعالية من حيث الطاقة وتعزيز إثبات العمل كما أنها تتباهى بإنتاجية نظرية من حوالي 65 ألف صفقة في الثانية مع رسوم تقارب الصفر. يذكر أن كافة صفقات «نيون» محايدة كربونياً رغبةً من الشركة بتبني بلوك تشاين سريع وأخضر ويلبي الحاجة على النطاق العالمي.