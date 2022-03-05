هاتف استثنائي من موتورولا لمنافسة هواتف سامسونغ.. وهذه ميزاته
تستعد موتورولا لإطلاق هاتف ذكي سينافس من حيث السعر والمواصفات هواتف سامسونغ الحديثة، بحسب "روسيا اليوم".
وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/75/8.5 ملم) وزنه 185 غ.
وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.
أما المعالج فيه، فسيكون ثماني النوى، ومعالج الرسوميات من نوع PowerVR GE8320، وذواكر الوصول العشوائي 4 غيغابايت، والذواكر الداخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وتأتي الكاميرا الأساسية له بأربع عدسات بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.