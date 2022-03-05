هاتف استثنائي من موتورولا لمنافسة هواتف سامسونغ.. وهذه ميزاته

المصدر: البيان

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تستعد موتورولا لإطلاق هاتف ذكي سينافس من حيث السعر والمواصفات هواتف سامسونغ الحديثة، بحسب "روسيا اليوم".

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164/75/8.5 ملم) وزنه 185 غ.

وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا.

أما المعالج فيه، فسيكون ثماني النوى، ومعالج الرسوميات من نوع PowerVR GE8320، وذواكر الوصول العشوائي 4 غيغابايت، والذواكر الداخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وتأتي الكاميرا الأساسية له بأربع عدسات بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.