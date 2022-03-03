"أبل" تطلق جديدها في هذا التاريخ

المصدر: البيان

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تشتهر "أبل" بأحداثها الكبيرة ومنتجاتها الرائعة للكشف عن هواتف جديدة أو أجهزة كمبيوتر جديدة أو خدمات بث جديدة.

في سياق ذلك، أرسلت الشركة هذا صباح أمس دعوات لحضور حدثهم الكبير التالي، المقرر عقده في 9 مارس، بحسب "موقع "أستراليا بالعربي".

بينما لم تقدم "أبل" أي تفاصيل عما يخططون للإعلان عنه، فإن عنوان الدعوة هو “Peek Performance” والذي يشير للكثيرين إلى أنه حدث لإلقاء نظرة على أحدث أداء متوفر في أجهزتها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر "أبل" جهاز آيفون جديداً، وهو نسخة محدثة من iPhone SE للمبتدئين.

وقد أُصدر iPhone SE الحالي في أبريل 2020، ويتميز بتصميم iPhone 6 و 7 و 8، مع الأداء الداخلي والمواصفات الخاصة بجهاز iPhone 11.

كما يتوقع خبراء الصناعة أن تعلن شركة أبل عن هاتف iPhone SE 5G، بمواصفات داخلية محدثة تتطابق مع iPhone 12 أو 13.

جدير بالذكر أنه يبلغ سعر iPhone SE حاليًا 679 دولاراً، بعد إطلاقه مقابل 749 دولاراً في العام 2020، وتتوقع 9News أن يبلغ سعر iPhone SE 5G 799 دولاراً أو ما شابه ذلك.

إلى جانب iPhone SE 5G، من المرجح أن تكشف "أبل" عن جهاز iPad Air جديد، يتميز بمعالج A15 bionic إلى جانب مجموعة جديدة من الألوان، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر Mac الجديدة التي ستُشغّل بواسطة معالجات "أبل" الخاصة – معالج Apple Silicon M1 سمح لشركة "أبل" بالابتعاد عن معالجات Intel والتحكم في أداء وبرامج أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

ويقام حدث "أبل" عبر الإنترنت، مع عدم عودة الشركة بعد إلى أحداث الإطلاق الفعلية.

وسيتم بثه عبر الإنترنت يوم الأربعاء 9 مارس.