«فودكس» تفتتح 8 مكاتب محلية ودولية لخدمة 25 دولة

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جمال محند، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودكس، أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الشركة بفعالية توزيع جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفة الشريك الحصري لتكنولوجيا إدارة المطاعم.

وتهدف النسخة العالمية من مسابقة أفضل 50 مطعماً إلى تكريم المطاعم التي تقدّم أفضل أداء ضمن فئتها، حيث تمثل هذه الفعالية النسخة الأولى من المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وكان من المهم مشاركة فودكس فيها لالتزام الشركة الدائم بدعم قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة.

وقال محند لـ«البيان»:«نجحت شركتنا خلال السنوات القليلة الماضية في توسيع عملياتها بشكلٍ ملحوظ، حيث انتقلت من كونها شركة سعودية ناشئة في عام 2014 إلى افتتاح 8 مكاتب محلية وإقليمية ودولية لخدمة 25 دولة في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف:«تتمثل مهمة الشركة الأساسية في تمكين أصحاب المطاعم من إدارتها عن طريق توفير نظام سحابي شامل يساهم في تعزيز عملياتهم الداخلية والخارجية بشكلٍ رقمي. وتقدم شركتنا خدماتها لجميع فئات قطاع المأكولات والمشروبات، من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز وشاحنات الطعام إلى المطابخ السحابية».

وتابع:«توفر فودكس برنامجها باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، بما يعزز مكانتها بصفتها إحدى الشركات الواعدة في المنطقة المتخصصة بالبرمجيات كخدمة. ونجحت فودكس، التي اعتادت منذ تأسيسها تقديم الخدمات على مدار الساعة، في إدارة طلبات تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار أمريكي من خلال منصتها، وتهدف إلى ضم 150 ألف نقطة بيع بحلول نهاية عام 2024».

وأوضح محند، أن الشركة فخورة بمشاركتها بصفة الشريك الرسمي لتكنولوجيا إدارة المطاعم في الدورة الافتتاحية لمسابقة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم جائزة أيقونة فودكس الخاصة بالشركة خلال الفعالية.

وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على الأطراف الرائدة في إحداث نقلة نوعية في القطاع والذين يأخذون على عاتقهم مهمة توفير مصادر إلهام في عالم الطهو ومثالاً يحتذى به في تخطي التحديات.

وقال محند:«ندير حالياً ثمانية مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن ومصر والكويت ومؤخراً في هولندا، حيث نهدف في المستقبل إلى مواصلة نمونا لنصبح أحد شركاء البرمجيات والتكنولوجيا المالية الموثوقين من قبل أصحاب المطاعم والمتاجر الراغبين بتنمية أعمالهم على مستوى العالم».