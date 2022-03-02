إطلاق تطبيق «تواصل سوبر آب» الإماراتي للمراسلات الآمنة

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصل تطبيق «تواصل سوبر آب» الاماراتي على عدم ممانعة بمزاولة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة مؤخراً.

و«تواصل سوبر آب» هو تطبيق مراسلة آمن متعدد الأغراض، تم إصداره مؤخراً في أبوظبي، ويضم العديد من التطبيقات المصغرة، وهو أحد أهم التطبيقات المصغرة، ومنصة اتصال مع مكالمات مرئية وصوتية مجانية ورسائل فورية ومكالمات مجانية بجودة غير مسبوقة، وتشفير للرسائل.

ويوفر التطبيق خدمات رسائل فورية بأعلى سرعة لنقل الملفات ومجموعة متنوعة من الميزات، مكالمات صوت وفيديو مجانية، دعم المجموعات في التطبيق ما يصل إلى 1000 مستخدم.

كما يمكن مشاركة ملف تعريف المستخدم الخاص بك كرمز QR، إذا قمت بإعداد اسم المستخدم الخاص بك، ويتيح التطبيق ترجمة الرسائل من أي لغة إلى اللغة الأم، ويمكن إرسال ملصقات متحركة رائعة مع الأصدقاء، ويتيح تعيين كلمة مرور للتطبيق، ويدير التطبيق منصة لإنشاء محادثة فورية يمكن للمطورين الوصول إلى توثيقها.

كما يتوفر تطبيق الأخبار المصغر، الذي يمكن المستخدمين من الاشتراك في القنوات الإعلامية الشهيرة مثل CNN وBBC وغيرها، ومشاركة آخر الأخبار مع الأصدقاء، كما ستضاف قريباً الصحف الخليجية الشائعة.

وبحسب القائمين على التطبيق، وعقب الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة سوف يتم تفعيل التالي: احتياجات الطقس على شاشة الاكتشاف، أسعار الأسهم على شاشة الاكتشاف، أقسام للمجتمع والمدونات في جميع التطبيقات المصغرة.