«واتساب» قريباً مع خيارات ردود فعل على شكل رسوم متحركة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تعمل منصة تبادل الرسائل «واتساب»، المملوكة من قبل شركة «ميتا» أو «فيسبوك» سابقاً، على ميزة جديدة، وهي ردود فعل على الرسائل، لكن البوابة الرئيسية للأخبار والتحديثات الخاصة بالمنصة «واب بيتا إنفو» ذكرت أخيراً أن هناك شيئاً مميزاً يضاف إلى هذه الميزة.

فإلى جانب خيار رد الفعل على الرسالة من خلال زر ردود الفعل، سيطلق «واتساب» قريباً تأثيرات جديدة مع رسوم متحركة معه.

ومع ذلك، هذا ليس شيئاً مهماً للغاية، لكنه يوضح أن الشركة تحتفظ ربما بالتفاصيل الصغيرة قبل إطلاق الميزة في النهاية.

وقد أوضح متعقب أخبار «واتساب» كيفية عمل الميزة الجديدة من خلال مقطع فيديو، حيث تنبثق علامة تبويب بها خيارات ردود فعل متعددة عند تحديد رسالة داخل دردشة «واتساب».

وعندما ينقر المستخدمون على أي من هذه الخيارات يتم إرسال رد الفعل في شكل رسوم متحركة.

وقد أفيد أن هذه الميزة قيد التطوير لـ«واتساب بيتا» على كل من «أندرويد» و«إيو أو إس» وإصدار «واتساب ويب».