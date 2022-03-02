«فيفو» تطرح في الإمارات سلسلة «V23» بقدرات فائقة التطوّر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطلب المسبق على سلسلة هواتف فيفو «V23» من الجيل الخامس، والتي تشتمل على ميزات تصوير فوتوغرافي استثنائية لصور بورتريه وصور سيلفي لافتة للنظر بشكل يحدِّد اتجاهات التصميم وتجربة شبكة الجيل

وقال جيت شو، رئيس الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، فيفو: «في فيفو، نسعى جاهدين لابتكار أفضل تجربة للهاتف المتحرك، التي تجمع بين الابتكار، القدرات فائقة التطوّر والأناقة للأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة وجريئة للتعبير عن تفرّدهم. يوفر V23 5G إمكانات استثنائية للكاميرا في جوانب مختلفة للتمتع بصور سيلفي وبورتريه عالية الجودة، في حين تأتي مغلّفة بتصميم خفيف الوزن، أنيق وعصري ولكن في شكل بجاذبية متنوعة بفضل سطحه الفريد متغيّر الألوان».



تركيز تلقائي

وترسي الكاميرا الأمامية المتطوّرة مع تركيز تلقائي وبدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بزاوية فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل في V23 5G معايير جديدة في أداء الكاميرا وأناقة التصميم. أما التصميم الخارجي فيتميز بمظهر وإحساس طبيعيين، لكن بارزين. يجمع التصميم الخارجي المبتكر بين التصميم المسطح للإطار من فيفو مع سطح فريد للجسم باستخدام تقنية Fluorite AG لإحساس بنعومة استثنائية. كذلك، يتميز V23 5G بتصميم خارجي متغيّر الألوان يقوم بتغيير لونه تحت أشعة الشمس المباشرة.



عامل المرح

ويتميز V23 5G أيضاً بوضع تجميل الوجه بالذكاء الاصطناعي كجزء من ميزة فيديو سيلفي 4K مع إمكانات معززة للتحرير اللاحق لتنقيح الوجوه والصور. أما دعم مقاطع الفيديو السيلفي 4K فيعني أن المستخدمين يمكنهم الآن أيضاً تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة أكبر والاستمتاع بمرونة أكبر عند التحرير. تتكون وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية من كاميرا ليلية بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاوية عريضة ودقة 8 ميجابكسل وكاميرا سوبر ماكرو 2 ميجابكسل تدعم وضع التصوير الليلي الفائق لتقديم أداء لا مثيل له في الظلام. تم تحسين جودة الصورة فائقة الوضوح مع ميزة بورتريه بوضع البوكيه المتوهج لكلٍّ من الكاميرتين الأمامية والخلفية. إضافة إلى ذلك، يتيح تأثير وضع بوكيه الكاميرا المزدوجة للكاميرا الأمامية في V23 5G للمستخدمين تحقيق «خلفية ضبابية» احترافية ومرغوبة للغاية في الصور الثابتة - وهي ميزة رائعة تستعصي اليوم على معظم تقنيات الكاميرا الفردية في الصناعة.

وأصبح باستطاعة محبي الألعاب الاستمتاع بأداء فائق السلاسة مع معدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي موسّعة 2.0، نظام التبريد بسائل ووضع الألعاب الفائق للعب بشكل مثالي. يتميز V23 5G الجديد أيضاً بتقنية FlashCharge بقدرة 44 واطاً يمكنها شحن بطارية فائقة النحافة بسعة 4200 مللي أمبير ساعة (نموذجية) بسرعة وكفاءة.



مثالي الأناقة



وتم تصميم V23 5G لتقديم مظهر وإحساس فريدين من نوعهما مع جاذبية متنوعة ليناسب أساليب متعددة، كل ذلك ضمن هيكل فائق النحافة بسماكة 7.39 ملم وإطار معدني مسطّح من قطعة واحدة مما يخلق ملاءمة مثالية لليد. تم استكمال التصميم بواسطة Fluorite AG لتوفير إحساس فائق الرقّة ومع نقش يكون ناعم الملمس ومقاوم لبصمات الأصابع. تم تحسين المظهر الأنيق من خلال السطح متغيّر الألوان ليعكس الأفراد المتنوعين والحساسين في المظهر والمزاج، من درجات الألوان الدافئة المريحة إلى النغمات الهادئة والحادة.

ويتوفر V23e 5G حصرياً للعملاء في الإمارات، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان وقطر، ويُبرز جوهر صور السيلفي الأصلية من خلال وضع البورتريه الطبيعية والكاميرا الأمامية مع تركيز تلقائي وبدقة 44 ميجابكسل. لا يعمل V23e 5G على تحسين وضوح الصور فحسب، بل أيضاً على جعل البورتريه الفوتوغرافية أسهل في الليل والنهار. يرتقي هذا المزيج المثالي من الأداء الوظيفي والأناقة بتجربة السيلفي إلى آفاق جديدة.