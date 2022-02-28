«Everdome» تختار حتا لإطلاق مهمتها إلى المريخ عبر عالم الميتافيرس

المصدر: دبي- البيان

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اختارت «Everdome»، أكثر عوالم الميتافيرس واقعية، جبال حتا الخلابة في إمارة دبي لتكون موقع إطلاق مهمتها إلى المريخ عبر عالم الميتافيرس، حيث ستأخذ المستخدمين في رحلة فريدة من كوكب الأرض إلى المريخ.

وطرحت «Everdome»، مؤخراً الفيديو التعريفي الذي يقدم لمحة عما سيكون بانتظار المستخدمين، حيث يعرض غرف العمليات والإطلاق بأسلوب غامر ويسلط الضوء على موقع الإطلاق بدعم من محرك الألعاب Unreal Engine 5.

وتخطط الشركة، لإطلاق المهمة على ثلاث مراحل خلال العام 2022، تشمل المرحلة الأولى عمليات ما قبل الإطلاق، ضمن منطقة حتا ليتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة «Everdome»، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.

وقالت «Everdome»، إنها اختارت دبي كأبرز الوجهات السياحية حول العالم، لتكون موقع انطلاق مهمتها في إطار طموحاتها لحفز وتيرة تبني تقنيات الميتافيرس على نطاق واسع من خلال تطوير لعبة يمكن الوصول إليها وفهمها بسهولة.

وفي هذا السياق، قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome وMetahero: "نهدف إلى تقديم عالم الميتافيرس للجمهور العام بأسلوب يسير الفهم. ونحرص بذلك على فتح الباب إلى عالم الميتافيرس لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، وإزالة أي عقبات لاستخدام تقنياته قدر الإمكان. ونقوم بذلك عبر اختيار منطقة حتا بدبي كنقطة انطلاق مهمتنا. وباعتبارها وجهة عالمية للسياحة والابتكار واستكشاف الفضاء، كان قرار اختيار دبي منطقياً للغاية لإطلاق المرحلة الأولى من مهمة Everdome".

وأضاف "تعمل Everdome على اختيار أماكن لإطلاق تجارب الميتافيرس بعناية فائقة على أن تتسم بقدرتها على التأثير وسهولة الوصول إليها. وتقدم المرحلة الأولى منصة تعريفية شاملة تدعم الشركات والعلامات التجارية الراغبة بتوسيع نطاق تفاعل عملائها نحو عوالم الميتافيرس، وذلك عبر غرفة إطلاق تجربة Everdome.

وتابع: "يقدم الإعلان عبر عوالم الميتافيرس فرصة قيمة وطريقة أكثر كفاءة للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين. وتمثل هذه العوالم المرحلة المقبلة من سبل التفاعل مع العملاء، لذلك فإن الوقت اليوم مثالي للتفكير بجدية لدخول هذه العوالم الغامرة".

وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات.