«يوتيوب» يدخل على خط الحرب الروسية الأوكرانية

المصدر: البيان

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دخل موقع «يوتيوب»، التابع لشركة «غوغل»، على خط الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الموقع، حسبما أفادت «العربية»، إيقاف الإعلانات التي تضعها وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، منوهاً بأنه سيحدّ من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.

وجاءت خطوة «يوتيوب» لتنضم إلى خطوات مماثلة اتخذها عملاقا التكنولوجيا: «تويتر» و«ميتا»، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، قررت، الجمعة، منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.