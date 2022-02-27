تعويض مناخي بالتكنولوجيا

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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نحو تفعيل العمل المناخي في الحياة، طورت شركة نرويجية أداة لتقليل البصمة الكربونية للمسافرين عبر تقديم حلول واسعة النطاق، بدءاً من السفر والشحن ووصولاً إلى التمويل، ليستفيد منها حتى الآن مسافرون في 70 دولة، فضلاً عن لجوء شركات سفر رائدة لهذه التقنية، من بينها Lonely Planet وWizz Air.

طورت شركة CHOOOSE النرويجية المتخصصة بتكنولوجيا المناخ أداة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات تحسب بشكلٍ تلقائي البصمة الكربونية للمسافرين على متن الخطوط الجوية. لتتيح الأداة المناخية «تعويض» العملاء عن البصمة الكربونية لمشترياتهم، وذلك من منطلق أن يكون العمل المناخي جزءاً من الحياة اليومية والعمل، وفقاً للشركة.

ولا تعتبر الخطوة الأخيرة جديدة، حيث أصبحت الخطط التي تنتهجها الشركات والدول للتعويض عن الانبعاثات الكربونية أمراً شائعاً، إلا أن الأمر يتطلب قياسات مناسبة ليتم إجراؤها كما، وعمليات جمع بيانات تفصيلية، تأمل أداة الشركة في توفيرها.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز»، فإن الحل الأخير يدعم نطاقاً واسعاً من حلول انبعاثات الكربون، بدءاً من السفر والشحن وصولاً إلى التمويل والانبعاثات التي يتسبب بها البشر.

وبمجرد حساب البصمة الكربونية، يتمتع الشركاء بالمرونة لاختيار حل مناخي، وتشمل تلك الحلول الطاقة المتجددة، والحلول القائمة على الطبيعة، ووقود الطيران المستدام.

على الرغم من أن الأداة لا تقتصر على قطاع السفر، ومع ذلك استخدمها مسافرون في أكثر من 70 دولة. كما ولجأت عدد من شركات السفر الرائدة بالفعل لهذه التكنولوجيا لمساعدة المسافرين على معالجة بصمتهم الكربونية، ومن بينهم Skyscanner وLonely Planet وWizz Air. علماً بأن الأداة المناخية تضع في اعتبارها نوع الوقود الفعلي للطائرة، مسافة السفر، سعة التحميل، والشحن الجوي.

مناخ محايد

وبدعم من شركة CHOOOSE، أصبحت الخطوط الجوية النرويجية أول شركة طيران تحصل على الموافقة من مبادرة «المناخ المحايد الآن» التابعة للأمم المتحدة. إذ أصبح بإمكان العملاء النرويجيين تعويض انبعاثات الكربون عند تسجيل المغادرة من المطار.