خلل عالمي يضرب "فيسبوك"

المصدر: البيان

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أعلن موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل مواقع الإنترنت الشائعة وانقطاعها، أن المستخدمين في دول مختلفة يشكون من خلل في عمل فيسبوك.

ووفقا لـ Downdetector، فقد بدأت المشاكل في الساعة 20.30 بتوقيت الإمارات. ويشكو غالبية المستخدمين (49٪) من مشاكل في الموقع، بينما يشكو 47٪ من مشاكل في التطبيق، و5٪ من مشكلة تتعلق بالترخيص.

وبحسب الموقع، فقد واجه المستخدمون في روسيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى مشاكل.

وتأسس موقع فيسبوك في 2004 على يد مارك زوكربيرغ. ويقع المقر الرئيسي للشركة في كاليفورنيا.