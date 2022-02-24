«راك سبيس للتكنولوجيا» توسع شراكتها مع «كلاود فلير» لتقدّم خدمات «زيرو ترست» للأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «راك سبيس للتكنولوجيا» العاملة في مجال الحلول التقنية الشاملة والسحابات المتعددة عن توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع شركة «كلاود فلير» لتشمل توفير الخدمات الاحترافية القائمة على نموذج «زيرو ترست» من «كلاود فير»، وبالتالي مساعدة الشركات على الانتقال إلى السحابة ودعم نموذج العمل عن بُعد، وتوفير «ميزة خدمة الوصول الآمن» (SASE) لدعم تطبيقاتها السحابية وبياناتها ومستخدميها وأجهزتها. وتوفر «راك سبيس للتكنولوجيا» خدماتها المُدارة لنموذج «زيرو ترست» عبر «راك سبيس إلاستك إنجنيرنج (اي الخدمات الهندسية المرنة)» (Rackspace Elastic Engineering) المتوفر للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال غاري الترسون، نائب الرئيس للخدمات الأمنية في «راك سبيس للتكنولوجيا»: نحرص باستمرار على بناء الشراكات التي من شأنها مساعدتنا على توفير أفضل الحلول السحابية في فئتها لعملائنا الكرام، إذ يسهم نموذج تقديم خدماتنا القائم على السحابة أولاً في دعم الشركات حول العالم لتحويل شبكاتها وتحديث تطبيقاتها ومساعدتهم اليوم على تبني هيكليات أمنية قائمة على نموذج «زيرو ترست». ويتمحور الهدف من شراكتنا حول تطوير نماذج خدماتنا بالاستفادة من نموذج «راك سبيس إلاستك إنجنيرنج» لدعم نموذج «زيرو ترست» الذي توفره «كلاود فلير» وبالتالي تلبية احتياجات عملائنا على صعيد التوجيهات المتخصصة حول الهيكليات القائمة على «زيرو ترست».

ويوفر نموذج خدمات الأمن السيبراني «راك سبيس إلاستك إنجنيرنج» خدمات الاستشارات لتمكين الشركات من مختلف الأحجام حول العالم من التواصل مع الخبراء الأمنيين في «راك سبيس للتكنولوجيا» لمساعدتها على تخصيص وتحسين وإدارة أعمالها على منصة «كلاود فير». وتأتي إضافة نموذج «زيرو ترست» إلى محفظة خدماتها الأمنية لتتيح لشركة «راك سبيس» تزويد العملاء بإطار «ميزة خدمة الوصول الآمن» (SASE) المحدّث والقابل للتطوير تماشياً مع استراتيجيات العملاء السحابية.

ويحظى نموذج «زيرو ترست» بإقبال واسع من العملاء حول العالم بصفته ركناً رئيسياً لأمن أنظمتهم السحابية. وفي واقع الأمر، كشفت دراسة جديدة أجرتها «راك سبيس للتكنولوجيا» لاستطلاع آراء قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم أن نسبة 49 % من الشركات تؤمن بأهمية اعتماد منظومة أمان قائمة على نموذج «زيرو ترست» للتصدي لتحديات الأمن السيبراني السائدة، بما فيها الهجمات على الشبكات والمنصات والتطبيقات.

يذكر أن «راك سبيس للتكنولوجيا» من أبرز الشركات العالمية التي تطبق نظام «كلاود فلير» وشريك معتمد للخدمات المدارة، وتوفر دعماً شاملاً وعلى مدار الساعة لعملاء «منصة كلاود فلير». وتتمتع فرق عمل الشركة بخبرات واسعة في مجال الأمن السحابي، وقد حاز أعضاؤها على أكثر من 800 شهادة في مجال الأمن، بما في ذلك الأمن السحابي من «منصة جوجل السحابية»، و«خدمات أمازون ويب» و«مايكروسوفت آزور»، إضافة إلى أكثر من 100 شهادة معتمدة من «كلاود فلير».