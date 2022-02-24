هواوي تعود بعروض قوية على الأجهزة الصوتية والقابلة للارتداء

المصدر: البيان

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أعلنت شركة هواوي عن إعادة مهرجان التسوق في موسمه الجديد HUAWEI Shopping Festival مع عروض قوية على الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية، حيث ستستمر العروض بمزايا خاصة للمستهلك حتى 6 مارس 2022، عبر محلات البيع بالتجزئة المُختارة ومتاجر هواوي عبر الإنترنت في الإمارات. ويأتي ذلك بعد نجاح إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P50 وأجهزة أخرى مبتكرة في الربع الأول من هذ العام.

ووعدت هواوي عشاق التكنولوجيا في الإمارات بعروض ترويجية وصفقات خاصة وهدايا رائعة على مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية. وقد اختارت هواوي لهذا الموسم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الخاصة بالصحة واللياقة البدنية. وسماعات الأذن اللاسلكية بأطول عمر بطارية HUAWEI FreeBuds Lipstick Edition‏ الجديدة الأنيقة التي تجمع بين التصميم الفخم والتقنية المتطورة، والتي توفر للمستهلك زوجاً من سماعات الأذن بمظهر عصري وجودة صوت ممتازة ومميزات أخرى كثيرة.

ولم تنسَ هواوي أولئك الذين يعملون في مختلف المجالات، فقدمت لهم عروضاً على الأجهزة الجديدة من الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية لتعزز من أداءهم وتزيد من إنتاجيتهم كسلسلة هواتف HUAWEI P50 الجديدة وسلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad وسلسلة الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook والتي توفر تجربة الجهاز الفائق من هواوي لتحقيق التوازن بين عملهم ووقتهم الشخصي.

وخلال أسبوع عروض الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية من هواوي، سيتمكن المتسوقون عبر الإنترنت في الإمارات من الاستمتاع بما يلي:

أفضل عروض الأجهزة القابلة للارتداء: يُمكن للمستهلكين شراء الأجهزة الذكية القابلة للارتداء من هواوي، بما في ذلك ساعة HUAWEI WATCH 3 وساعة HUAWEI WATCH GT3 وساعةHUAWEI WATCH FIT وساعة HUAWEI Band 6 وتوفير ما يصل إلى 300 درهم إماراتي مع كل عملية شراء، والحصول على هدايا تصل قيمتها إلى 169 درهم إماراتي، والحصول على خصم يصل إلى 40٪ على الحماية من التلف العرضي من HUAWEI Care لساعة HUAWEI Watch لمدة 12 شهر لمرة واحدة.

أفضل عروض الأجهزة الصوتية: يُمكن للمستهلكين شراء أجهزتهم الصوتية المفضلة من هواوي ، بما في ذلك الإصدار الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Lipstick و HUAWEI FreeBuds 4 و HUAWEI FreeBuds 4i، وتوفير ما يصل إلى 170 درهم إماراتي مع كل عملية شراء، والحصول على هدايا تصل قيمتها إلى 129 درهم إماراتي.

وفّر الكثير على الهواتف المحمولة: تُقدم هواوي أيضاً عروضاً على الهواتف الذكية الجديدة لرواد الأعمال والموظفين، حيث تتوفر صفقاتٍ خاصة على هواتف HUAWEI nova 9 و HUAWEI nova 8 و HUAWEI nova 8i، لتوفر ما يصل إلى 350 درهم إماراتي. وسيحصل كل متسوق قام بعملية شراء على سماعات الأذن HUAWEI AM61 مجانية بقيمة 169 درهم إماراتي.

عروض خاصة على هاتف HUAWEI P50 Pro وهاتف HUAWEI P50 Pocket: يُمكن للمتسوقين في الإمارات العربية المتحدة أيضاً شراء الجهازين الجديدين والحصول على هدايا مجانية. يبلغ سعر هاتف HUAWEI P50 Pro 3,999 درهم إماراتي، والحصول على هدايا بقيمة 1,299 درهم إماراتي، بينما يبلغ هاتف Pocket HUAWEI P50 5,099 درهم إماراتي، مع هدايا بقيمة 1,959 درهم إماراتي.

صفقاتٍ لا تفوت: هناك أيضاً صفقة خاصة ببداية فصل الربيع على إصدارات الحواسيب الشخصية المحمولة HUAWEI MateBook X Pro و HUAWEI MateBook 14 و HUAWEI MateBook D15 / 14 مع توفير يصل إلى 1000 درهم إماراتي، حيث سيحصل المتسوقون على هدايا مجانية مع كل عملية شراء، وخصم يصل إلى 40٪ على حماية الشاشة من HUAWEI Care لأجهزة الحواسيب المحمولة منهواوي لمدة 12 شهر لمرة واحدة. أما بالنسبة لأولئك الذين يفضلون جهازاً لوحياً جديداً بدلاً من الأجهزة المذكورة، فهناك صفقة خاصة على مجموعة مختارة من HUAWEI MatePad مع توفير يصل إلى 400 درهم إماراتي.

السحب على الإنترنت: يُمكن للمتسوقين في الإمارات الذين يفضلون القيام بالتسوق على الإنترنت الانضمام إلى السحب على الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والحصول على قسائم خصم تصل إلى 100 درهم إماراتي.