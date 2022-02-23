مبادرة من «غوغل» لدعم الخريجين الفلسطينيين

المصدر: البيان

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أعلنت «غوغل»، اليوم، عن تمويل مبادرة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لثلاث سنوات في فلسطين، تستهدف مطوري التطبيقات والخرّيجين ورواد الأعمال الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا، لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم الرقمية وإيجاد فرص عمل.

جاء الإعلان روث بورات، المديرة المالية التنفيذية في «ألفابيت» و«غوغل»، في اجتماع مع رواد وقادة أعمال فلسطينيين.

وسوف تتعاون «غوغل» مع شركاء من القطاع الخاص والعام والمنظمات غير الربحية لمساعدة آلاف الفلسطينيين في تطوير مهارات مطلوبة للعثور على فرص عمل في قطاع التكنولوجيا، ولتسهيل إمكانية الوصول إلى فرص العمل محلياً وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستند المبادرة الجديدة إلى الجهود التي تبذلها «غوغل» على مستوى تطوير المهارات وفرص العمل، وخير مثال على ذلك البرنامج التدريبي لتطوير المهارات الرقمية العربية بعنوان مهارات من «غوغل»، الذي ساعد أكثر من مليون شخص ونشاط تجاري في المنطقة.

وتعتمد المبادرة الجديدة على أربع ركائز هي:

تطوير المهارات الرقمية المتقدّمة: ستوفّر «غوغل» وشركاؤها برنامجاً حول تطوير تطبيقات السحابة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تقديم دورة تدريبية باللغة العربية، مع إمكانية الحضور شخصياً أو على الإنترنت، وذلك مع مدربين متخصصين في فلسطين.

التدريب وبناء الخبرات في المجالات غير التقنية: سيعتمد موظفو «غوغل»، بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية وعالمية، إلى تدريب الفلسطينيين على المهارات غير التقنية المطلوبة لبناء مهنة حرة أو للتقديم إلى وظيفة في شركة محلية أو إقليمية أو دولية.

توفير إمكانية الوصول إلى فرص العمل: ستنظّم «غوغل» مع عدد من الشركاء فعاليات تهدف لوضع الأشخاص الباحثين عن عمل على تواصل مع مختلف الشركات.

ربط الفلسطينيين بمصادر تمويلية: ستعمل «غوغل» على مطابقة المشاركين الفلسطينيين مع فرص تمويلية، وتوفير مِنَح للوصول إلى حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة للعمل، وتقديم مساهمات عينية مثل رصيد «غوغل كلاود» ورصيد «غوغل بلاي».

وفي هذا الإطار، قالت روث بورات: «نحن ملتزمون بمساعدة الخريجين ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا في الحصول على مزيد من الفرص من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات، وتسهيل إمكانية الوصول إلى مصادر تمويلية، وتعزيز الوصول إلى الوظائف، وغير ذلك».

وأضافت: «نحن على يقين بأنّ جهودنا ستثمر عن نتائج أفضل عند التعاون مع الآخرين في القطاع الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية. لذلك، نتطلّع لعقد شراكات مع العديد من الجهات الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع برامجنا الحالية المعنية بتطوير المهارات الرقمية وتزويد الفلسطينيين بالأدوات المطلوبة لتحقيق النجاح».