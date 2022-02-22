تسريبات: تغيرات كبيرة في هواتف آيفون 14

المصدر: البيان

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كشفت تسريبات تناقلتها موقع الإنترنت عن تغيرات تقنية كبيرة بهواتف آيفون 14 مقارنةً بالهواتف الحالية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن «MacRumors» أن شركة أبل بدأت بالفعل الإنتاج التسلسلي لهواتف iPhone 14 وتستعد للإعلان عنها العام الجاري.

وتتسم المواصفات التقنية التي قد تحملها الهواتف الجديدة تطورات واسعة من حيث حجم وسعة الذاكرة.

ويُتوقع أن تصل سعة ذواكر الوصول عشوائي إلى 8 غيغابايت، كما هي الحال في هواتف Galaxy S22 الجديدة من سامسونغ.

يُذكر أن المحلل جيف بو توقع، نهاية العام الماضي، توقع أن نموذجين من هواتف آيفون- 2022 سيحصلان على ذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، أي أن أداء هذه الأجهزة سيتميز عن هواتف iPhone 13 Pro و13 Pro Max التي طرحت بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت.