سامسونغ الأولى عالمياً في مبيعات أجهزة التلفاز للعام الـ16

المصدر: سيئول - د ب أ

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تصدرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات مبيعات التلفزيون عالمياً للعام السادس عشر على التوالي في 2021، بفضل زيادة مبيعات أجهزتها المتطورة في ظل جائحة كورونا، حسبما ذكرت شركة لأبحاث السوق العالمية اليوم الأحد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة أومديا لأبحاث السوق أن سامسونغ استحوذت العام الماضي على 29.5% من سوق التلفزيونات حول العالم من حيث قيمة المبيعات بفضل ارتفاع الطلب على أجهزة تلفزيون كيوليد.

وقد تراجعت شحنات أجهزة التلفزيون عالمياً إلى 210 ملايين وحدة في 2021 من 217 مليون وحدة قبل عام، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 217 مليوناً هذا العام، وفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.