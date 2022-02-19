طرح خدمة «لكزس كونيكت» في الإمارات

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أعلنت الفطيم لكزس، بالتعاون مع شركة اتصالات اليوم عن إطلاق خدمة «لكزس كونيكت» في الإمارات، وهو حل جديد للسيارات المتصلة يمكّن مالكيها من الاتصال بسيارتهم، عبر تطبيق لكزس على الهاتف الذكي، ويمنح تجربة قيادة أكثر راحة ومتعة وأماناً.

وتتيح الخدمة لمالكي السيارة الاستفادة من مزايا عدة والتحكم في سيارتهم عن بُعد سواء كانوا في منازلهم أو أثناء القيادة، بالإضافة إلى مشاهدة لوحة القيادة عن بُعد، للتحقق من بيانات وسجل رحلاتهم لفهم سلوك القيادة الخاص بهم، وضمان تعزيز السلامة في المستقبل. ويمكن لصاحب السيارة أيضاً التحقق من مستوى الوقود وكفايته للرحلة المقبلة كي لا يضطر للتوقف عند محطة البنزين، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت، واختبار تجربة قيادة مميزة خالية من أي هموم.

وتقدم خدمة السيارة المتصلة أيضاً ميزة التحكم في درجة الحرارة داخل السيارة عن بُعد، حيث تتيح إمكانية ضبط مكيف الهواء الداخلي مسبقاً قبل دخول السيارة، علماً بأن المواصفات وتوافرها قد تتغير باختلاف طراز السيارة. وبوجود هذا التطبيق أصبح العثور على السيارة أسهل كونه يحدد موقعها بدقة على الخريطة، ويسمح لصاحبها بتشغيل أضواء الخطر، وإطلاق صفارة الإنذار، وإقفال أبواب السيارة، وإغلاق النوافذ وبدء تشغيل المحرك عن بُعد.

وتضمن الخدمة أعلى مستويات الأمان والاتصال كونها تحتوي على جهاز استشعار ينبه مالك السيارة بوجود محاولة سرقة أو تعرضها لسلوك غريب، حيث يتم إرسال إشعارات متتالية أو رسائل عبر البريد إلكتروني إلى الهاتف الذكي للمالك لإعلامه بما يحصل، وبناء على ذلك يمكن التحقق من حالة السيارة ومعلوماتها عن بُعد.

وتعزز خدمة مراقبة حالة السيارة «e-Care» من لكزس راحة البال والسلامة، من خلال تنبيه صاحبها على الأعطال، التي ستطرأ استناداً إلى بيانات السيارة. وسيتم خدمة العملاء ومساعدتهم على مدار الساعة في أي مكان في الإمارات، وسيحصل السائق على تفاصيل الوكيل وطرق التواصل معه عند تلقي إشعار تحذير بمجرد الضغط على تطبيق الخدمة.

وقال آندي بارات، المدير العام في الفطيم لكزس: تفتخر الفطيم لكزس بجودة الخدمات، التي تقدمها وفق أعلى المعايير العالمية، وبشكل يتماشى مع أنماط الحياة المتطورة والمتنوعة لعملائنا. نتطلع بشغف لإطلاق الخدمة الخاصة بنا في الإمارات كجزء من مساعينا لتوفير تجارب جديدة ومريحة وشخصية لعملائنا مع الوفاء بالتزامنا بتحسين مستويات الأمان والمتعة والسلامة والاتصال. إن إدخال السيارات المتصلة إلى السوق خطوة حيوية، نسعى من خلالها إلى ابتكار تجارب مذهلة، تمثل لكزس.