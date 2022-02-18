كيف تكتشف من قام بحظرك على ماسنجر؟

المصدر: وكالات

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من الصعب أن تتأكد إن كان أحدهم قد قام بحجبك "block" عبر ماسنجر التابع لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).

ولأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يُعلِم التطبيق المستخدم إن قام شخص بحجبه من عدمه، ولكن هناك طريقة لتدرك ذلك من خلال مؤشرات قد يمنحها ماسنجر بكيفية تعامله مع الرسائل إلى المستخدم الذي قد يرادوك الشك أنه قام بحجبك.

التأكد من هذا قد يكون صعبا بالأخص وأن حجب مستخدم لآخر عبر ماسنجر لا يعني بالضرورة أنه قام بحجبه عن فيسبوك.

هناك أربع طرق للرسائل النصية تتيح للمستخدم أن يتتبع ما حصل سواء أرسل رسالته عبر التطبيق أو من خلال متصفح الإنترنت:

الدائرة الفارغة: إن ظهرت دائرة فارغة تحت رسالتك النصية فإن ذلك يعني أنك لا تملك اتصالا بالإنترنت، وأن النص لم يتم إرساله.

دائرة بيضاء بعلامة "✓": هذا يعني أن رسالتك قد أرسلت، إلا أنها لم تصل المستقبل، الذي قد لا يكون متصلا بالإنترنت.

دائرة زرقاء بعلامة "✓": تعني أن رسالتك وصلت المستقبل.

دائرة بصورة المستقبِل: هذا يعني أن رسالتك تمت قراءتها.

وإن اتصل المستقبل بالإنترنت يجدر بالدائرة أن تصبح زرقاء وأن يستلمها، وعند قراءتها ستتغير الدائرة لتظهر صورة المستخدم.

وإن أرسلت رسالة وظهر لك أنها لم تصل المستقبل، فإن هذا يعني أمرا من اثنين: إما أن المستقبل لم يدخل في حسابه بعد بفيسبوك، أو أنه قام بحجبك عبر ماسنجر.

وقد يصعب التحقق من الفرق بين هذين الأمرين، لكن إن رأيت أن المستخدم يتفاعل عبر حسابه بفيسبوك بالتعليق على منشورات أخرى أو بالنشر عبر حسابه، فإن هذا يعني أنه قد دخل إلى حسابه، وإن لم تتغير الدائرة البيضاء بعد لتصبح زرقاء، نأسف لإخبارك أنه على الأرجح قام بحجبك.