"غوغل" تطلق نظام تشغيل سحابياً لتحويل الكمبيوترات القديمة إلى جهاز كروم بوك

المصدر: البيان

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أطلقت شركة غوغل نظام التشغيل السحابي Chrome OS Flex بنسخة تجريبية لتحويل جهاز كمبيوتر قديم إلى جهاز كروم بوك. وتنقل أيضًا تحذيرات من شركات أمن المعلومات والأمن السيبراني من عودة "هجمات التصيّد الحوتية"، بحسب "مونت كارلو".

عندما نبحث عن معنى لكلمة الذكاء الاستراتيجي لزيادة المستخدمين واللعب على وتّر حماية البيئة ومحاربة تقادم الأجهزة المبرمج.. المثال يأتي من غوغل ونظام التشغيل السحابي Chrome OS Flex.

يخفي هذا الاسم مشروع غوغل الجديد، لتحويل أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز أو بنظام ماك إلى أجهزة كروم بوك. عن طريق استخدام نظام CloudReady من شركة Neverware التي استحوذت عليها غوغل العام 2020، وCloudReady نظام تشغيل مبني على نظام التشغيل Chromium OS.

يتوجه نظام التشغيل السحابي Chrome OS Flex بشكل أساسي للشركات والمدارس التي ليس لديها الإمكانات المادية لتجديد مجموعات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وهي طريقة ذكية للاستفادة من أجهزة كمبيوتر قديمة بنظام تشغيل منخفض الطاقة ومجاني، ويمكن الوصول إليه وتثبيته بسهولة أكثر من توزيعة لينوكس، التي غالبا ما كنا نستخدمها لإعادة الحياة لجهاز كمبيوتر قديم.. وأيضا كسب مستخدمين جدد.

عند مراجعة قائمة أجهزة الكمبيوتر المتوافقة المتوفرة على صفحة غوغل للتعريف بنظام التشغيل Chrome OS Flex، نجد أنه يدعم الأجهزة العاملة بمعالجات إنتل وAMD، في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي ويندوز أو ماك التي تم إطلاقها قبل 10 سنوات. كما يمكن تثبيته مباشرة من خلال منفذ USB.

بالإضافة لذلك يجب أن تتوفر في الأجهزة القديمة ذاكرة رام 4 جيجابايت. وقرص تخزين 16 جيجابايت وألا تكون المعالجات وبطاقات الشاشة قد أنتجت قبل 2010 لتجنب المشاكل في عمل النظام. ويجب أن تكون لدى المستخدم القدرة على إمكانية تغيير إعدادات BIOS، وبالطبع وجود منفذ USB لتثبيت نظام التشغيل السحابي Chrome OS Flex.