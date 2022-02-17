"شاومي" تطلق سلسلة هواتف "ريدمي نوت 11" في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة شاومي بدبي أمس سلسلة ريدمي نوت 11 في الإمارات، من أربعة أجهزة جديدة كلياً، هي "ريدمي نوت 11 برو 5G" و"ريدمي نوت 11 برو" و"ريدمي نوت 11 إس" و"ريدمي نوت 11"، فيما أعلن أرجون باترا مدير شاومي في الإمارات أن الشركة الصينية، صاحبة ثاني أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية في الإمارات، تمكنت حتى الآن من بيع 240 مليون وحدة من هواتف "نوت" في العالم.

وأضاف باترا خلال حفل إطلاق الهواتف الجديدة بدبي أمس أن شاومي تنوي التوسع في الإمارات من خلال افتتاح متجري تجربة جديدين وذلك في مدينة دبي للإنترنت وأبوظبي وذلك خلال شهر مارس المقبل.

ولمواجهة التحديات المتمثلة في تقديم مواصفات وميزات أقوى، تقدم سلسلة ريدمي نوت 11 مرة أخرى ترقيات قوية لنظام الكاميرا وسرعة الشحن والشاشة والمنظومة المحملة على رقاقة، مما يجعل أداء هذا الهاتف الذكي ذي الإمكانيات الأساسية أكثر سهولة من ذي قبل.

كما أعلنت أمس أيضًا عن إطلاق تلفزيون شاومي الجديد مقاس 75 بوصة كيو ليد وسلسلة روبوت فاكيوم 2 وريدمي بودز 3 لايت.

تجربة تصوير رائعة

وفي إطار تعزيز تجربة الكاميرا الأساسية، فقد زودت شاومي هواتف "ريدمي نوت 11 برو 5G" و"ريدمي نوت 11 برو" و"ريدمي نوت 11 إس" مرة أخرى بأجهزة استشعار أساسية بدقة 108 ميجابكسل، مما يسمح بالتقاط الصورة بدقة عالية وبتفاصيل واقعية.

وباستخدام مستشعر Samsung HM2 مع حجم مستشعر كبير يصل إلى 1 / 1.52 بوصة، تستخدم الكاميرا الرئيسية تقنية 9-in-1 pixel binning بالإضافة إلى حساسية ISO الأصلية المزدوجة لتقديم صور مذهلة بنطاق ديناميكي أعلى وأداء ألوان أقوى يعطي نتائج ممتازة حتى في الضوء الخافت. وتعمل الكاميرا المزودة بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل على توسيع منظورك بزاوية عرض تبلغ 118 درجة، وتلتقط كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل التفاصيل الدقيقة عن قرب.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنك كاميرا استشعار العمق والتي تأتي بدقة 2 ميجابكسل في هواتف ريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس وريدمي نوت 11 من إنشاء تأثير بوكيه طبيعي لزيادة مقدار التميز في اللقطات الشخصية الخاصة.

وتتميز الواجهة الأمامية لهواتف ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة أقرب للطبيعية.

شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

وبفضل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل نمذجة باللمس يصل إلى 360 هرتز، تعزز سلسلة ريدمي نوت 11 تجربة الشاشة من خلال الاستمتاع برسوم متحركة أكثر سلاسة وسهولة الانتقال بدون تأخير، مع تسجيل لمسات أصابع أكثر دقة.

وبشاشة بحجم 6.67 بوصة و 6.43 بوصة، تم تزويد سلسلة الهواتف بشاشة تعمل بتقنية أموليد دوت فول إتش دي بلاس والتي تتميز بالتدرج اللوني DCI-P3 وتوفر ألوانًا وتفاصيل أكثر حيوية تصل كذلك إلى سطوع بقوة 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في وضح النهار.

وتمتاز هذه الشاشة الجميلة بتصميم عصري مسطح الحواف. بالإضافة إلى ذلك، ومع مكبرات الصوت الخطية المزدوجة الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف، تقدم سلسلة ريدمي نوت 11 تجربة ترفيهية كاملة مع صوت ستريو غامر للاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

أداء سريع وقوي

ولرفع مستوى أدائه، يأتي ريدمي نوت 11 برو 5G مدعوماً بمعالج ثماني النواة متطور من طراز Snapdragon® 695. وتوفر شريحة التعريف هذه إمكانية اتصال بتقنية الجيل الخامس وتجربة أداء رائعة بفضل تقنية 6 نانومتر الأساسية وسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز.

وعلى الجانب الآخر يرتقي كل من ريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس إلى مستوى التحديات من خلال معالج MediaTek Helio G96 ثماني النواة المتطور وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وقد تم تزويد ريدمي نوت 11 بمعالج "سنابدراغون "680 المصمم باستخدام معالج 6 نانومتر الأساسي لتقديم أداء فائق مع الحفاظ على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك جميع أجهزة سلسلة ريدمي نوت 11 الأربعة ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

وإلى جانب هذه السعة الاستثنائية للبطارية، تتوفر إمكانية شحن أساسية سريعة بقوة 67 واط من شاومي في هواتف ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو، والتي تستغرق قرابة 15 دقيقة لشحن 50% من البطارية.

ويتميز كل من ريدمي نوت 11 إس وريدمي نوت 11 بإمكانية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مما يتيح لك ميزة الشحن بنسبة 100% خلال ساعة واحدة تقريبًا.

وسيتوفر هاتف ريدمي نوت 11 برو 5G وهاتف ريدمي نوت 11 برو للشراء من خلال قنوات البيع الرسمية لشركة شاومي بحلول مارس 2022.

فيما يتوفر هاتف ريدمي نوت 11 إس للشراء من خلال قنوات البيع الرسمية لشركة شاومي بسعر يبدأ من 899 درهما، وهاتف ريدمي نوت 11 بدءاً من 699 درهما.