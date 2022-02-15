مقاضاة ميتا لجمعها بيانات للتعرف على وجوه المستخدمين بدون موافقة

المصدر: د ب ا

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رفعت ولاية تكساس الامريكية دعوى قضائية ضد "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لفيسبوك، بسبب مزاعمها بأن الشركة قامت بجمع بيانات للتعرف على وجوه المستخدمين بدون موافقتهم.

ورفع المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، بسبب مزاعم استخدامها لبيانات بيومترية غير مصرح بها، تم جمعها من ملايين الاشخاص في تكساس.

وقال مكتب المدعي العام في تكساس في بيان له، إن موقع "فيسبوك" التقط البيانات البيومترية واستخدمها بدون الحصول على موافقة عن علم للقيام بذلك، وذلك فيما يعد انتهاكا لقانون تكساس.