عطل مفاجئ يصيب «تويتر»

المصدر: وكالات

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أصاب عطل مفاجئ، اليوم، موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ما تسبب في توقف نشر التغريدات لدى بعض المستخدمين.

ولاحظ مستخدمو «تويتر» وجود مشكلات تعوق التعامل مع الموقع عند الدخول إليه.

وأدى العطل إلى منع بعض مستخدمي «تويتر» من كتابة التغريدات أو التصفح عبر الموقع بشكل عام.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية» أن المشكلة واجهت مستخدمين في عدد من دول العالم.

وذكر موقع «داونديتيكتور» لتتبع أعطال مواقع وخدمات الأنترنت أن موقع وتطبيق «تويتر» تعطل عند آلاف المستخدمين اليوم.

وقال الموقع، الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 15 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.

ولم ترد «تويتر» على الفور على طلب للتعليق.