سامسونج تطلق خدمة الطلب المسبق على أحدث هواتفها في الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، أن هواتف سلسلة Galaxy S22 الجديدة باتت متاحة الآن للطلب المسبق في جميع أنحاء الإمارات.

وتأتي مجموعة هواتف Galaxy S22 و S22+ Galaxy و S22 Ultra+ Galaxy الجديدة مزودة بكاميرات ديناميكية مع معالجة ذكية متطورة للصور لجعل كل لحظة تجربة تستحق المغامرة. كما تتميز الهواتف الجديدة بتصميمها الجريء والمذهل والصديق للبيئة.

وقال عثمان البورا، رئيس وحدة أعمال تجارب الأجهزة الذكية في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يمثل إطلاق مجموعة هواتف Galaxy S22 بداية جديدة لشركة سامسونج، ويسعدنا الإعلان عن اقتراب موعد إطلاقها للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحرص مع بداية العصر الرقمي، على تسريع مسار تحولنا والعمل بشكل مستمر على اعتماد الابتكار للارتقاء بمستوى خدماتنا وأجهزتنا المتطورة. ونحن ملتزمون بتصميم الهواتف الجديدة التي تعمل مع أحدث التقنيات المتاحة، والتي تتميز بريادتها على مستوى الأداء والكاميرا عالية الجودة والقدرات الاستثنائية، بالإضافة إلى مزايا الخصوصية، وتوفير أفضل التجارب للمستخدمين. من هنا تم إطلاق سلسلة Galaxy S22 المصممة لتوفير أفضل المعايير على مستوى القطاع، تأكيداً على وفائنا بالتزاماتنا".

S22 و Galaxy S22+

تم تصميم هاتفي Galaxy S22 وGalaxy S22+ لمساعدتك على إنجاز المهام المطلوبة منك والاستمتاع بتجارب استخدام استثنائية حتى في أكثر الأيام ازدحاماً.

وتم تصميم هاتف الرائدة Galaxy S22 ببطارية قوية تدوم طوال اليوم، وشحن سريع بقوة 25 واط لتفادي بطء الأداء، كما يتميز جهاز Galaxy S22+ ببطارية فائقة القوة يمكن أن تدوم حتى أكثر من يوم بشحنة واحدة.

ومع ميزات التصوير الليلي التي تمكّن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور ليلية أكثر سلاسة ووضوحاً، يساعد الجهازان الجديدان على الارتقاء بقدراتك الإبداعية إلى مستوى جديد، بدءاً من كاميرا هاتفك الذكي التي تم تعزيزها بتقنية VDIS المتقدمة التي تقلل من الاهتزاز لتحصل على صورة سلسة وأكثر وضوحاً حتى وفائقة الوضوح حتى أثناء التنقل.

كما تم تزويد كلا الجهازين بشاشة عرض تكيفية من طراز Dynamic AMOLED 2X، ما يسهم في ضمان تجارب أفضل أثناء ممارسة الألعاب ومشاهدة المحتوى. وتوفر مجموعة هواتف Galaxy S22 التي تم تعزيز مستويات الحماية فيها من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الدقيقة، والتي تمنع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

وفيما يتعلق بمكونات الجهازين، يُعد الجهازان أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium، وهو أقوى معدن ألمنيوم مستخدم على مستوى الصناعة. باعتبارها أكثر الأجهزة الصديقة للبيئة المتاحة حتى الآن، تقدم هواتف سلسلة Galaxy S22 قدرات رائدة في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول إلى جانب مساهمتها في دعم كوكبنا. وتستخدم سامسونج الورق المعاد تدويره بنسبة 100% لتغليف أجهزة Galaxy S22، بما في ذلك الغشاء الواقي المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره. وتم تصميم كل علبة أيضاً من مواد صديقة للبيئة معتمدة من مختبرات UL، مثل المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك أو المواد الحيوية.

Galaxy S22 Ultra

يؤسس هاتف Galaxy S22 Ultra معياراً جديداً لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي. ولأول مرة في سلسلة S Galaxy، يأتي قلم S المميز من Galaxy مدمجاً بحيث يمكنك الكتابة والرسم على شاشة Galaxy S22 Ultra الواسعة والتمتع بإحساس أكثر واقعية لتجربة الكتابة بالقلم على الورق. وتضمن لك كاميرا Galaxy S22 Ultra الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو، سواء كنت في اجتماع عمل مع زملائك أو كنت تشاهد الأفلام أو تتواصل مع أحبائك. ومع ميزات التصوير الليلي المتقدمة في هاتف Galaxy S22 Ultra ، فإن قدراتك الإبداعية لن تعرف حدوداً بمجرد حلول الظلام.

ويتميز هاتف Galaxy S22 Ultra بكاميرا رباعية العدسات مع قدرات تقريب تصل إلى 100 ضعف، كما أن العدسة المزدوجة القوية تجعلك أقرب إلى الحدث بوضوح تام. ويمكن لعشاق ومحترفي التصوير الفوتوغرافي الاستفادة من تطبيق Expert RAW في هاتف Galaxy S22 Ultra. كما ستساعدك التجربة المشابهة لكاميرا DSLR على تخصيص الصور ومقاطع الفيديو لتبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط، باستخدام أدوات تحرير شاملة داخل الكاميرا تتيح لك تعديل سرعة الغالق ومستوى التعرض وغير ذلك. كما يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra مزوداً بأول بطارية في حتى الآن في سلسلة Galaxy S تدوم لأكثر من يوم وبشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط، حيث تمكنك البطارية من التسجيل لمدة 54 دقيقة أو بث 4 حلقات من سلسلتك المفضلة - كل ذلك بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط. ويعتبر هذا الهاتف أقوى جهاز Ultra تطوره سامسونج حتى الآن لتوفير تجارب جديدة تماماً للهاتف الذكي.

ويمكن لمحبي منتجات Galaxy في جميع أنحاء الإمارات التقدم للحصول على سلسلة Galaxy S22 عبر خدمة الطلب المسبق حتى 3 مارس عبر متاجر سامسونج والقنوات الرقمية المعتمدة.

وستتوافر سلسلة Galaxy S22 بالألوان وخيارات الذاكرة التالية:

Galaxy S22/22+: الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي بخيارين للتخزين، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

Galaxy S22 Ultra: الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والعنابي بخيارات للتخزين، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

عروض خدمة الطلب المسبق

وسيحصل العملاء الذين سيتقدمون مسبقاً بطلب الحصول على سلسلة Galaxy S22 من كافة متاجر سامسونج في الإمارات ومعظم متاجر التجزئة الكبرى في الدولة على سماعاتGalaxy Buds Pro ، واشتراك لمدة عام واحد في خدمة Samsung Care+، بينما سيحصل العملاء الذين سيتقدمون بطلباتهم عبر منصة Samsung.com على عروض حصرية، تتضمن قسيمة إلكترونية بقيمة 734 درهم إماراتي واشتراك لمدة عام واحد في خدمة Samsung Care+، مع خطط تقسيط لمدة تصل إللى 24 شهراً بفائدة 0٪، و5 أضعاف نقاط برنامج ولاء سامسونج، بالإضافة إلى فرصة مبادلة أجهزتهم القديمة وتقييمها من راحة منازلهم بالتعاون مع Cartlow، الشريك الرقمي لسامسونج. على صعيد آخر، تتوفر الهواتف بألوان مخصصة وحصرية في المتجر الإلكتروني. وسيتمكن العملاء من طلب هاتف Galaxy S22 Ultra مسبقاً بألوان الأحمر والأزرق السماوي والجرافيت، بينما تتوفر هواتف Galaxy S22+ وGalaxy S22 بألوان البنفسجي والأزرق السماوي والجرافيت والكريمي.

وتختلف أسعار الأجهزة حسب الطراز وحجم الذاكرة:

Galaxy S22 Ultra (512 GB) 5,499 درهماً

Galaxy S22 Ultra (256 GB) 5,099 درهماً

Galaxy S22 Ultra (128 GB) 4,699 درهماً

Galaxy S22+ (256 GB) 3,999 درهماً

Galaxy S22+ (128 GB) 3,799 درهماً

Galaxy S22 (256 GB) 3,399 درهماً

Galaxy S22 (128 GB) 3,199 درهماً.