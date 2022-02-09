أبل تطلق ميزة جديدة تحول هواتف آيفون إلى بديل لنقاط البيع

المصدر: البيان

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أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، أنها ستطلق ميزة جديدة لهواتف آيفون تتيح للأشخاص شراء البضائع من التجار في الولايات المتحدة من خلال النقر على هواتفهم معاً، والتي يطلق عليها Tap to Pay، كما أنها تعمل مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.

وتأتي الميزة الجديدة لتحول أجهزة آيفون إلى بديل لنقاط البيع التي تعتمد عليها شركات المدفوعات الرقمية بشكل كبير دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

وقالت شركة أبل إن شركة الخدمات والمدفوعات الرقمية Stripe ستكون أول مشغل دفع يقدم الخدمة، كما سيتم دمجه في منتج نقاط البيع التابع لشركة Shopify، وفقا لما ذكرته شبكة "CNBC"،.

وتعد الشركتان من أكبر شركات المدفوعات العاملة في الولايات المتحدة، ولهما نشاط عالمي في حلول الدفع الإلكتروني.

وستستخدم الخدمة، التي تقتصر حالياً على الولايات المتحدة، شريحة NFC الخاصة بـ آيفون، وستقبل أيضاً أبل باي، وVisa، وAmerican Express، وMastercard، وDiscover.

يأتي ذلك، حيث تعد ميزة Tap to Pay هو أحدث ابتكارات الخدمات المالية لشركة التكنولوجيا العملاقة، وفقا لما نقله موقع "العربية.نت".

وتدير أبل حاليا خدمة أبل باي، وهي خدمة دفع لا تلامسية، وأبل باي كاش، وخدمة مدفوعات من نظير إلى نظير، وأبل كارد، وهي بطاقة ائتمان موجهة نحو تطبيق آيفون تعمل بالاشتراك مع غولدمان ساكس.

وأعلنت شركة أبل عن 68.43 مليار دولار في عائدات الخدمات للسنة المنتهية في سبتمبر، إلا أن أبل باي، وأبل كارد، مثلتا جزءا صغيرا من هذا الرقم.

وقالت شركة أبل إنه سيتم الوصول إلى الميزة من خلال تطبيقات الطرف الثالث، والتي سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتمكن مطورو التطبيقات وشركات الدفع الأخرى من تطوير التطبيقات التي تصل إلى ميزة Tap to Pay في إصدار قادم من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS.