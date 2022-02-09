تطبيق "سيغنال" يطرح ميزة جديدة

المصدر: البيان

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طرح تطبيق التراسل الفوري "سيغنال" ميزة جديدة تسمح لمستخدميه تبديل أرقام الهواتف عبر حساباتهم، ‏من دون فقدان جميع الدردشات والمجموعات والرسائل الموجودة.‏

ومن أجل إضافة الرقم الجديد، يجب أن يكون للمستخدم حق الوصول إلى كل من رقم هاتفه القديم والجديد لتأكيد التغيير، بعد ذلك التوجه إلى خيار "تغيير رقم الهاتف" الجديد والموجود ضمن إعدادات حساب "سيغنال"، حيث سيُطلب منه إدخال الرقمين القديم والجديد، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فستتمثل في اتباع إرشادات "سيغنال" الاعتيادية الخاصة بإعداد رقم هاتف بأحد حساباته، بحسب "سبوتنيك".

وبمجرد تحديث الرقم بنجاح، سترى جهات الاتصال التي كنت تدردش معها في "سيغنال" رسالة جديدة مضمنة في سلسلة محادثاتك، والتي تشير إلى أنك غيرت رقم هاتفك، بالإضافة إلى رابط مفيد لتحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، وفقا لتلك الخطوة.

ويؤكد تطبيق "سيغنال" بشكل حاسم أن مستخدميه لن يفقدوا سلسلة محادثاتهم الحالية أو المجموعات المشتركين فيها.