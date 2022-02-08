واتساب.. مقاطعة الملاحظات الصوتية لن تكون مزعجة بعد الآن

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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تعد الملاحظات الصوتية واحدة من أكثر ميزات "واتساب" فائدة، خاصة لأولئك الذين لا يحبون الكتابة ويريدون إيصال أفكارهم بسرعة دون تعب، لكن كم من المرات قاطعتك المكالمات أثناء تسجيل ملاحظة صوتية عبر تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، لتضطر إلى إعادة التسجيل مرة أخرى وأنت تتذمر، يبدو أن القائمين على التطبيق لاحظوا هذه الأمور المزعجة، وكعادتهم عملوا على إدخال تحسينات وتطوير ميزات تطبيقهم الذي يستخدمه مليار شخص حول العالم، بحسب "ذا صن" البريطانية.

ووفقًا لمختبري الإصدارات التجريبية ، تمت إضافة أداة تساعد المستخدمين في إيقاف مؤقت لتسجيلاتهم أثناء تلقي مكالمة ثم الاستئناف بعد الانتهاء منها دون الاضطرار لإعادة التسجيل من البداية، كما سيكون بمقدور الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق، معاينة الملاحظة الصوتية الخاصة بهم قبل الضغط على زر الإرسال.

ويخطط "واتساب" لإدخال مجموعة كبيرة من التغييرات هذا العام لإرضاء مستخدميه، ولا تزال معظم الميزات الجديدة قيد التطوير ومنها ميزة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون" دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية، إضافة إلى تعزيز أمان التطبيق، خاصة مع ازدياد عمليات الاحتيال، حيث سيساعد هذا التحسين الأشخاص الذين يستخدمون "واتساب ويب"، وتعمل الشركة على إيجاد طريقة للمستخدمين لتمكين أو تعطيل التحقق بخطوتين من الويب.