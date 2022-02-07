«نتورك إنترناشيونال» و«أمازون» تتعاونان للارتقاء بحلول المدفوعات الرقمية للتجار في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعاونها مع «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، بهدف تزويد التجار في أنحاء الإمارات بمجموعة أوسع من حلول المدفوعات الإلكترونية، دعماً للشركات الراغبة بالانتقال إلى نموذج التجارة الإلكترونية.

وأبرم الطرفان هذه الشراكة الجديدة، بهدف تمكين التجار من عملاء «نتورك إنترناشيونال» من الوصول إلى منصة «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، وخدمات متنوعة مثل خطط الدفع الميسرة، وقدرات رصد الاحتيال، إلى جانب تمكين التجار من عملاء «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» من الاستفادة من حلول الاستحواذ وتسوية المدفوعات، التي تقدمها «نتورك إنترناشيونال».

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان لتقديم حلول مدفوعات متنوعة بأسعار تنافسية، وتوسيع نطاق حلول المدفوعات الرقمية المتوفرة للتجار من عملائهما في دولة الإمارات، عبر مجموعة متنوعة من فئات المنتجات. وباعتبارها أكبر مستحوذ تجاري في دولة الإمارات والشركة الرائدة في مجال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لعبت «نتورك إنترناشيونال» دوراً رائداً في تزويد التجار والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة بحلول مدفوعات هي الأفضل ضمن فئتها.

وقال بانكاج كوندرا، المدير العام لوحدة أعمال الشراكات والاستحواذ التجاري لدى «نتورك إنترناشيونال»: يسعدنا التعاون مع «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» في الدولة، ونتطلع قدماً للعمل سوياً على توسيع نطاق سوق التجارة الإلكترونية، الذي يشهد نمواً متسارعاً ودعم التجار الراغبين بالانتقال إلى نماذج التجارة الإلكترونية.

وقال بيتر جورج، المدير الإداري لشركة «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»: تنسجم هذه الشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» مع فلسفة شركة «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، التي تتمحور حول العملاء، حيث نلتزم بتقديم خدمات مدفوعات رقمية مريحة وسلسة وآمنة للتجار والعملاء، عبر أكبر عدد ممكن من المنصات، وفي أكبر عدد ممكن من الأسواق.