لأول مرة منذ إطلاقه.. انخفاض أعداد مستخدمي فيسبوك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دوام الحال من المحال، كما يقال.. فللمرة الأولى منذ إطلاقه، انخفض عدد مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، خلال الربع الأخير ‏من العام الماضي.‏

وأبلغت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن أنه كان هناك 1.929 مليار مستخدم نشط يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، بينما أبلغت أنه في الربع الثالث من عام 2021 كان هناك 1.930 مليار مستخدم نشط في المتوسط، وهذا يعني أنها فقدت ما يقرب من مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

يأتي هذا التناقص في أعداد متابعي "فيسبوك" بالتزامن مع انخفاض سهمه بنسبة 22% في تداول ما قبل السوق بعد أرباحه في الربع الرابع، حسب موقع "سبوتنيك".

واعترف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربرغ، في مكالمة أرباح الشركة، أن "أعمال وسائل التواصل الاجتماعي للشركة تواجه منافسة شديدة".

وقال: "لدى الناس الكثير من الخيارات بشأن الطريقة التي يريدون بها قضاء وقتهم، وتنمو تطبيقات مثل "تيك توك" للفيديوهات بسرعة كبيرة".

وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة القادمة على "ريلز"، وهي ميزة الفيديو القصير على موقع "إنستغرام"، والتي تشبه "تيك توك" إلى حد كبير.

يشار إلى أن شركة "ميتا" اختتمت العام الماضي 2021 بصورة مضطربة، بعدما أدلت الموظفة السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، بشهادتها أمام المشرعين في أمريكا وخارجها، وقالت إن الشركة تضع الأرباح باستمرار فوق سلامة مستخدميها.

كما أطلقت الشركة علامة تجارية ضخمة هي "ميتا" التي أصبحت بديل اسم "فيسبوك"، وأعلنت أنها ستركز على ما يسمى بـ"ميتافيرس"، بدلاً من مجرد وسائل التواصل الاجتماعي.