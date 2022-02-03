هاتف HUAWEI P50 Pocket الرائد الجديد القابل للطي الذي يعيد اكتشاف التكنولوجيا متاح الآن للطلبات المسبقة في الإمارات العربية المتحدة

المصدر: البيان

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رفعت هواوي من فكرة الهواتف القابلة للطي من خلال استكشاف إمكانيات تصميم جديدة للهواتف الذكية القابلة للطي مع هاتف .HUAWEI P50 Pocket تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف الرائد الجديد في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 3 فبراير. يضع الهاتف بلا شك معيارًا جديدًا في تصميم الهواتف الذكية. كما يأتي مزودًا بميزات لا تصد للكاميرا وتجربة منعشة لشاشة الغطاء الذكية والمزيد.

هاتف HUAWEI P50 Pocket النسخة المميزة

سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بسعر 5،099 درهم إماراتي و HUAWEI P50 Pocket النسخة المميزة بسعر 6،299 درهم إماراتي مع الطلب المسبق بداءً من 3 فبراير مع هدايا بقيمة 1،959 درهم إماراتي من متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر تجربة هواوي ومن تجار التجزئة محددين.

نظرة منعشة على التصميم القابل للطي

يكسر هذا الهاتف قوالب تصميم الهاتف التقليدي وحتى الهواتف القابلة للطي الأخرى. الشيء للمثير للاهتمام في التصميم هو أن هاتف HUAWEI P50 Pocket قابل للطى بسلاسة و سهل الحمل، ونحيف للغاية، وخفيف الوزن. لا يترك أي فجوة بين الطيات ويحتفظ بالتناظر المثالي عند طيه. عدم وجود التماس يمنع الأوساخ من الوصول إلى الداخل وإتلاف الشاشة. استخدمت هواوي المفصلة متعددة الأبعاد التي تمت ترقيتها لتحقيق هذه الطية السلسة التي تتميز بنصف قطر أقصر بكثير من سابقتها. بالإضافة الى ذلك، فإن استخدام تصميم الرفع الحصري متعدد الأبعاد يحافظ على الشاشة ناعمة ومسطحة عند الكشف عنها. نظرا لأن المفصلة تستخدم فولاذ فائق القوة ، فلا داعي للقلق بشأن متانة آلية الطي أيضا.

تعتبر الشاشة مقاس 6.9 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21: 9 على الهاتف مثالية لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو. كثافة البكسل 442 بكسل لكل بوصة ودعم أكثر من مليار لون تجعل المرئيات تبدو مذهلة ونابضة بالحياة. تحتوي الشاشة على معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز مع معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز، والتي توفر تجربة مشاهدة غامرة. .

يأتي هاتف HUAWEI P50 Pocket بلونين منهم الأبيض - White الذي يتميز بتصميم منحوت دقيق ذو ثلاث أبعاد ينبعث من تألق يشبه الماس, واللون الذهبي المميز – Premium Gold الذي بمثابة العمل فني. بالإضافة الى ذلك، تم تصميم اللون الذهبي المميز المتوفر في إصدار هاتف HUAWEI P50 Pocket النسخة المميزة بالتعاون مع مصممة الأزياء الراقية، إيريس فان هيربن، ومستوحى من مبدأ "التعايش"

وضع معايير فائقة فى تصوير الهواتف الذكية

يدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket بشكل كامل الاختراقات التقنية في HUAWEI IMAGETM من هواوي التي تم دمجها في سلسلة هواتف P50 وهذا يعني أن الكاميرات لديها محرك True-Chroma Image Engine وميزة HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion Pro المحسن. تأخذ ميزة HUAWEI XD Optics نهجاً فريدا لتحسين جودة الصورة. كما يمكن لقدرات معالجة الصور للهاتف تصحيح الفروق البصرية واستعادة تفاصيل الصورة. تحتوى وحدة الكاميرا الرئيسية في هاتف HUAWEI P50 Pocket على كاميرا True-Chroma Camera بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا Ultra Spectrum Camera والتي يتم استكمالها بمحرك الصور لإنتاج صور فوتوغرافية ذات مدخل ضوئي ووضوح أفضل بكثير.

أثناء التقاط صور سيلفي، يمكنك الاستفادة من الكاميرا الرئيسية القوية للحصول على أفضل صور سيلفي. يمكن لخوارزميات الصور الشخصية للكاميرا الخلفية أن تعزز أداء الإضاءة المنخفضة لمزيد من التفاصيل. ستمثل صور السيلفي التي يتم التقاطها بالكاميرا الرئيسية قوام بشرتك بشكل أفضل. تتميز ميزات التجميل المدمجة بدقة عالية، لذلك تظهر وجوه الأشخاص دائما على نحو سلس وناعم بينما تبدو طبيعية وحقيقية. .

ميزة رئيسية أخرى لنظام الكاميرا هو التصوير Ultra Spectrum Fluorescence Photography بإستخدام كاميرا Ultra Spectrum Camera. تقوم هذة الخاصية بالتقاط الجماليات بشكل جديد تماما. حيث تلتقط الإضاءة مع تفاصيل الحيوانات والنباتات والتكوينات الصخرية غير المرئية للعين البشرية، مما يسمح لك برؤية الأشياء التي كانت مخبأة في السابق على مرأى الجميع. ميزة الكشف عن واقي الشمس هي إضافة مفيدة أخرى إذا كنت تحب قضاء الوقت في الهواء الطلق. يمكنك استخدام هذه الميزة للتحقق مما إذا كنت قد طبقت واقي الشمس بالتساوي من خلال تطبيق المرآة. إذا كنت ترغب في التحقق من انتشار كريم على مناطق أخرى، ببساطة انقر نقره مزدوجة على الشاشة لتمكين وضع Pro (MONO).

تفاعلات شاشة الغطاء الذكية

تستطيع الشاشة عرض الإشعارات والجداول الزمنية والتقويمات والموسيقى والطقس، ويمكنكم حتى استخدام مجموعة من السمات الحيوية لتخصيص الشاشة. ويمكن نقل المحتوى بسلاسة بين الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف للحصول على تجربة هاتف ذكي قابل للطي بقمة السلاسة.

لا بد أن نذكر عندما نتحدث عن هاتف HUAWEI P50 Pocket مزايا الجهاز الفائق المستقبلية. ويعمل الهاتف الجديد على نظام التشغيل EMUI 12 الذي يوفر واجهة مستخدم مبتكرة ذات مظهر أنيق. وأصبح التحكم بالأجهزة المتعددة في نفس الوقت أمراً سهلاً يشبه التحكم بجهاز واحد، وذلك بفضل مزايا الجهاز الفائق. وتتيح علامة تبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين إدارة وتعديل إعدادات التعاون على الأجهزة المتعددة مثل: تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول [1]. ويستطيع الهاتف مع خاصية الملفات الموزعة أيضاً أن يعمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكياً بالحاسوب[2]، مما يعني أنه يسهل الوصول إلى الملفات التي تريدونها بسلاسة أكبر من أي وقت مضى.

وإضافة إلى كافة هذه الميزات في الهيكل النحيف والخفيف، سيدعمكم هاتف HUAWEI P50 Pocket عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فهو يمتاز بخاصية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط التي تعزز سرعة الشحن بسهولة تامة.

ويعتبر هاتف HUAWEI P50 Pocket هاتف ذكي فريد من نوعه. وإن كنتم تبحثون عن هاتف جديد ومختلف عن التصاميم التقليدية هذا الموسم، يعد هذا الهاتف الخيار الأمثل من دون شك.

تطبيق Petal One في هاتف HUAWEI P50 Pocket

Petal One عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، بما في ذلك خدمات Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. يوفر تطبيق Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.



عند شراء هاتف HUAWEI P50 Pocket، يمكنكم الآن الاستفادة مما يلي:

• اشتراك VIP مجاني لمدة 6 أشهر في تطبيق موسيقى HUAWEI Music



• اشتراكVIP مجاني لمدة 6 أشهر في تطبيق HUAWEI Video

• اشتراك سحابة HUAWEI Mobile Cloud سعة 200 جيجابايت مجاناً لمدة شهر واحد/ أو 200 جيجابايت وخصم 40% عند الاشتراك لمدة عام/ أو خصم بنسبة 50% عند الاشتراك بسعة 2 تيرابايت لمدة عام

الطلب المسبق والتوفر في الإمارات:

سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بسعر 5,099 درهم إماراتي و HUAWEI P50 Pocket Premium Edition بسعر 6,299 درهم إماراتي. وسيبدأ الطلب المسبق اعتباراً من 3 فبراير مع هدايا بقيمة 1,959 درهم إماراتي تضم ساعة HUAWEI WATCH 3 واشتراك Petal One مجاناً وضمان لعام واحد (دعم لدول متعددة) وخدمات VIP أخرى عبر مثل التوصيل من الباب إلى الباب وخدمة النقش على الغلاف لمرة واحدة.

يتوفر الهاتف الرائد للطلب المسبق من متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر تجربة هواوي ومتاجر محددة أخرى.

[1] يحتاج الهاتف إلى تسجيل الدخول إلى حساب هواوي نفسه، مع تشغيل شبكة Wi-Fi واتصال البلوتوث. وسيتم التعرف على الأجهزة التي سبق توصيلها بهاتفكم كأجهزة موثوقة وسيتم إدراجها ضمن قائمة Device+. للمزيد من المعلومات حول طرازات الأجهزة وإصدارات البرامج التي تدعم هذه الميزة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.

[2] يحتاج الهاتف إلى تسجيل الدخول إلى حساب هواوي نفسه، مع تشغيل شبكة Wi-Fi واتصال البلوتوث، وتفعيل خيار "تصفح الملفات على الأجهزة المتعددة". للمزيد من المعلومات حول طرازات الأجهزة وإصدارات البرامج التي تدعم هذه الميزة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء هواوي.