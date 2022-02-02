السعودية تدشن تقنية WiFi-6e وتجري أول تجربة إقليمية للاتصال عبر الأقمار الصناعية

المصدر: البيان

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دشنت المملكة العربية السعودية الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز (5) أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين، وفق صحيفة "الرياض" السعودية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية بذلك، الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لـتقنيةWiFi، وأجرت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية "LEO Satellite" على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة وينعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 وحتى 3 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن تقنيةWiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، كما ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة حيث من المتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليار دولار في العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030.

كما بيّن محافظ هيئة الاتصالات أن الهيئة تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية " LEO Satellite"، بما يكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة ويعزز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم سوق الفضاء العالمي في العام 2020 (341) مليار دولار، ومن المتوقع نموه إلى (576) مليار دولار بحلول العام 2030.

وأضاف التميمي بأن الهيئة ستعقد مزادًا جديدًا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام، والذي سيجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، الأمر الذي سيضاعف من مساهمة تقنية الجيل الخامس في الناتج المحلي بأكثر من 11 ضعفا، حيث من المتوقع ارتفاعها من 1.4 مليار دولار في العام 2021 إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول العام 2030.