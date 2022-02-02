مواصفات جهاز ميتا .. أسرع جهاز كمبويتر في العالم

المصدر: البيان

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كشفت شركة ميتا عن جهاز كمبيوتر فائق السرعة تعمل على صناعته وتعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بقدرة توازي مرتين ونصف ضعف سرعة الأجهزة الموجودة حاليًا.

وستنتهي الشركة المالكة لموقع فيسبوك من صناعة الجهاز الذي يحمل اسم AI Research SuperCluster في منتصف العام الجاري.

وقالت الشركة في مدونتها أن الجهاز الجديد سيفيدها في مجال الذكاء الصناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد إذا كان محتوى ما "ضارًا"، ويأتي ذلك بعد سنوات من الانتقادات التي طالت فيسبوك بسبب المحتوى الضار.

وبحسب موقع " فوربيس الشرق الأوسط " يتميز هذا الكمبيوتر الجديد بنحو 760 وحدة حوسبة DGX A100 AI المتطورة من Nvidia وتتضمن ثماني وحدات معالجة رسومات Nvidia A100 في كل وحدة.

وسيتم رفع كفاءة هذا النظام في مرحلة التثبيت الثانية في وقت ما في يوليو بحسب الشركة.

يحتوي الكمبيوتر الجديد من ميتا على قدرة ضخمة لتخزين المعلومات، تشمل 175 بيتابايت (كل بيتابايت تساوي 1000 تيرابايت) مخصصة لبيانات FlashArray و10 بيتابايت تعالج بيانات FlashBlade و46 بيتابايت Cash storage.

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.

يرصد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الذي نفذ جولة بيع ضخمة في عام 2021، إمكانيات مالية وبشرية لتنفيذ مشروعه الجديد Metaverse، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار خلال هذا العام 2021.

وتقدر فوربس ثروة زوكربيرغ بنحو 109.5 مليار دولار اعتبارًا من 25 يناير الماضي.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدم حتى الآن نحو 1500 براءة اختراع متعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي، بينما قدمت شركات مثل سامسونغ ومايكروسوفت وسوني نحو 2000 براءة اختراع لكل منها في المجال نفسه.