«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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أعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لـ «فيسبوك»، الاستغناء رسمياً عن مشروع العملة الرقمية الذي أطلقته وسط ضجة إعلامية كبيرة في 2019، إذ تعتزم مؤسسة «دييم»، التي كانت تعمل عليه، بيع أصولها الرئيسة، والانسحاب تماماً من المشروع، بسبب الفشل في إقناع الهيئات الناظمة به.

وكانت الشبكة الاجتماعية العملاقة، قد خاضت مجال العملات الافتراضية، من خلال إطلاق «ليبرا» عام 2019، والتي كانت ستقدم طريقة دفع جديدة خارج الدوائر المصرفية التقليدية. وإدراكاً منها لمخاوف الهيئات الناظمة بشأن عملة تديرها شركة خاصة، قررت المجموعة الأمريكية بعد ذلك، أن تعهد إدارتها إلى كيان مستقل، مقره في مدينة جنيف السويسرية، أُطلقت عليه في البداية تسمية «ليبرا». وكانت هذه المبادرة على المسار الصحيح، لكن اتضح خلال المناقشات مع السلطات الأمريكية، أن المشروع لا يمكن أن يتقدم أكثر من ذلك، وفق ما أكد المدير العام للمؤسسة ستيوارت ليفي في بيان.

وقال محلل من «إندرله جروب»، إن فكرة صنع «فيسبوك» عملة مشفرة، أصابت الجميع بالذعر. وأضاف: بالنسبة للهيئات الناظمة، ذهب الأمر بعيداً جداً، إذ أعلنت صراحة، أنها لا تثق بفيسبوك في هذا المشروع. وستبيع «دييم» حقوق الملكية الفكرية والأصول الأخرى للشركة، في مقابل 182 مليون دولار، إلى مصرف «سيلفرغيت كابيتال كوربوريشن»، المتخصص في العملات الرقمية.