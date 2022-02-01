هكذا تتم استعادة الرَّقْم التسلسلي لنظام التشغيل "ويندوز"

المصدر: البيان

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لمن يرغبون بتغيير جهاز الكمبيوتر ولم يحتفظوا بمفتاح أو الرَّقْم التسلسلي لرخصة استخدام عدد من البرامج المدفوعة والمرتفعة الثمن، يمكن استعادة مفتاح أو الرَّقْم التسلسلي لتفعيل تلك البرامج عند تثبيتها في النظام الجديد.

فباستخدام ProduKey، وهي أداة مجانية يمكن تحميلها من موقع nirsoft.net، الذي يتيح لائحة بالنسخات المتوفرة للبرنامج ProduKey مع تاريخ الصدور ومميزات كل نسخة.

كذلك يتيح الموقع دليل للمستخدمين الذين لديهم خبرة بالمعلوماتية لاستخدام البرنامَج عن طريق خيارات واجهة سطر الأوامر، وفق "مونت كارلو".

هنالك أداة مجانية مماثلة و هي تطبيق recALL

أما الذين يفضلون البرامج المدفوعة، يمكن شراء تطبيق Recover Keys لاسترداد مفتاح أو الرَّقْم التسلسلي لرخصة استخدام "ويندوز"، وغيرها من البرامج المعلوماتية التي يدعمها Recover Keys و يتوفر أيضا بنسخة تجريبية مجانية لفترة محدودة.