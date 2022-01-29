نظارة حديثة تكشف العوائق في طريق المكفوفين

المصدر: البيان

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ابتكر باحثون في جامعة ميونيخ نظارة تكشف العوائق في طريق المكفوفين وتسمح لهم بالسير باستقلالية.

واعتمد الابتكار، حسبما أفادت مجلة «سيدتي» عبر موقعها، على تقنية حديثة تستعمل الأشعة تحت الحمراء، الأمر الذي يمكّن فاقدي البصر من تجاوز العقبات في حياتهم اليومية دون عناء.

وتتكون النظارة من كاميرتين تعملان بالأشعة تحت الحمراء، وتقوم نظارات الفريق بنقل البيانات حول محيط المستخدم إلى غلاف مبطّن بالمحرك، الذي يخبرهم بمدى وجود الأشياء بعيداً عن طريق ردود الفعل اللمسية.

ومن المتوقع أن تحلّ النظارة محل عصا المشي التقليدية، ما يسمح للمكفوفين بالقيام بمهام جديدة.

وأوضح فريق البحث أن النظارة تشكّل حلاً منخفض التكلفة وخفيف الوزن ومصمماً للاستخدام الداخلي والخارجي على حد سواء.

ولفتوا إلى أن غطاء ردود الفعل اللمسية لا يتداخل مع حاسة السمع لدى المستخدم، التي يستخدمها ضعاف البصر على نطاق واسع.

يُذكر أن ضعف البصر يؤثر في 2.2 مليار شخص على الأقل حول العالم، منهم 40 مليون مصاب بالعمى تماماً.