شرائح إلكترونية آمنة من سامسونغ للدفع الإلكتروني

المصدر: البيان

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أعلنت سامسونغ عن تطويرها لشرائح إلكترونية جديدة لتأمين حماية ممتازة للبيانات أثناء عمليات الدفع الإلكتروني.

والشرائح S3B512C الجديدة، التي طورتها سامسونغ، تعتبر أول شرائح إلكترونية من نوعها مخصصة للدفع الإلكتروني وتعتمد البيانات البيومترية مثل بصمة الإصبع لحماية بيانات المستخدمين وبيانات عمليات الدفع الإلكتروني.

ولتوفير حماية أكبر للبيانات جهّزت هذه الشرائح أيضا بمعالجات خاصة تقوم بتشفير المعلومات أثناء عمليات الدفع أو سحب الأموال.

ونوهت سامسونغ بأن شرائحها الجديدة ستتوافق مع البطاقات الإلكترونية المصرفية، وستسرع عمليات الشراء كونها ستغني المستخدمين عن استعمال رموز PIN، كما ستقلل من عمليات الاحتيال التي تستغل فيها تلك الرموزـ وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

ويشير خبراء التقنية إلى أن الشرائح الجديدة تتماشى مع أحدث معايير الأمان المستخدمة مع بطاقات Mastercard المصرفية المخصصة للدفع والشراء، كما تتوافق مع معايير الأمان الدولية (+CC EAL 6)، ومن الممكن استعمالها مستقبلا مع بطاقات التعريف الإلكترونية المخصصة للموظفين أو طلاب الجامعات أو بطاقات الدخول إلى المكاتب والمباني المجهزة بأنظمة حماية إلكترونية.