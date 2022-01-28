"سبيس أكس" تخطط لإطلاق 52 رحلة فضائية عام 2022

المصدر: وكالات

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تخطط شركة "سبيس أكس" لإطلاق 52 رحلة فضائية عام 2022، حسبما كشفت لجنة السلامة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الخميس، خلال اجتماع لها.

وإذا نجحت الرحلات، فستكون هذه أكبر عمليات إطلاق تجريها الشركة على الإطلاق في عام واحد، حيث سجلت العام الماضي 31 رحلة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتم الإعلان عن هذه الخطة المثيرة للإعجاب، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء التابعة لناسا، والتي تقدم إرشادات لوكالة الفضاء حول كيفية الحفاظ على السلامة في برامجها.

وقالت ساندي ماغنوس، رائدة فضاء سابقة، وعضوة في لجنة ناسا، خلال الاجتماع: "يجب أن تكون ناسا وسبيس أكس متيقظتين خلال عام 2022، كي لا يكونا ضحية نجاحهما".

وأضافت" "هناك بيان طموح يتحدث عن 52 رحلة لسبيس أكس على مدار العام. وهذه وتيرة لا تصدق".

يذكر أن سبيس أكس هي "شريك رئيسي" لناسا في رحلات الفضاء البشرية. والشركة مسؤولة عن نقل رواد فضاء ناسا والمعدات من وإلى محطة الفضاء الدولية، بمركبتها الفضائية "كرو دراغون" (Crew Dragon).

وتقوم الشركة حاليا بتطوير نظام صاروخي، يسمى "ستار شيب" (Starship)، لإنزال رواد الفضاء على سطح القمر، وذلك لصالح برنامج "أرتيمس" (Artemis) التابع لناسا.

ولدى سبيس أكس أيضا الكثير من العملاء غير وكالة ناسا، وتقوم دوريا بإطلاق أقمار اصطناعية لشركات أخرى وعملاء دوليين ووزارة الدفاع.

وتعمل الشركة حاليا على إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية ضمن خطة "ستار لينك" (Starlink)، ​لتوفير الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتخضع جداول رحلات الفضاء دائما للتغيير، لذلك ليس هناك ما يضمن أن سبيس أكس ستحقق الرقم 52.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس أكس، إن الشركة كانت تسعى جاهدة للوصول إلى 48 رحلة في عام 2021، لكنها وصلت إلى 31 فقط. ومنذ بداية العام الحالي، أطلقت سبيس أكس 3 رحلات.