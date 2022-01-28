تقنية جديدة.. «فيسبوك ماسنجر» يكشف «السكرين شوت»

المصدر: البيان

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أعلن مارك زوكربرغ، مؤسس موقع «فيسبوك»، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، عن تحديث جديد يمكّن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط «سكرين شوت» للمحادثات الخاصة.

ونشر زوكربرغ، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صورة من إحدى الدردشات التي تجمعه مع صديقه، ويظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التي بينهما، ليعلن عن تحديث جديد للمحدثات المشفرة.

وتفيد تلك التقنية الحديثة في منع تعرض المناقشات العائلية للتطفل، كما سيوفر تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عدداً من الميزات الأخرى مثل صور GIF وملصقات وردود الفعل على الدردشات المؤمنة بتشفير من طرف إلى طرف.

ويعتبر الإعلان عن ميزة ماسنجر للخصوصية من أهم الميزات التي كان ينتظرها المستخدمون على مدى سنوات، مما يضيف مزيداً من الخصوصية والأمان.