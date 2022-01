كيف تمحو البيانات الهائلة التي يعرفها غوغل عنك بخطوات بسيطة؟

المصدر: البيان

كشفت تقارير أن "غوغل" يسجل كل ما تبحث عنه وكل الفيديوهات التي تشاهدها عبر يوتيوب، كما أن تطبيق "خرائط غوغل" يسجل كل تحركاتك وأين ذهبت والطريق الذي استخدمته وكم مكثت في موقع ما.

وإن خضت في تفاصيل ما تعرفه شركة "غوغل" وتطبيقاتها عنك، فستصدم بالتأكيد إن علمت أن الموقع يجمع معلومات تتعدى تلك التي قد تكون مألوفة لديك.

ومؤخرا حظي تتبع "غوغل" للمعلومات على انتباه المدعين العامين عبر الولايات المتحدة، من إنديانا وصولا إلى تكساس، ومن ولاية واشنطن إلى واشنطن العاصمة، ويشير المدعون إلى أن عملاق البحث الإلكتروني "يجعل من شبه المستحيل" إلغاء خواص تتبع الموقع، ويتهمون "غوغل" بخداع المستخدمين واختراق خصوصيتهم، مما دفع بهم إلى رفع دعاوى ضد الشركة بسبب استخدامها لبيانات تحديد المواقع.

ومؤخرا حظي تتبع "غوغل" للمعلومات على انتباه المدعين العامين عبر الولايات المتحدة، من إنديانا وصولا إلى تكساس، ومن ولاية واشنطن إلى واشنطن العاصمة، ويشير المدعون إلى أن عملاق البحث الإلكتروني "يجعل من شبه المستحيل" إلغاء خواص تتبع الموقع، ويتهمون "غوغل" بخداع المستخدمين واختراق خصوصيتهم، مما دفع بهم إلى رفع دعاوى ضد الشركة بسبب استخدامها لبيانات تحديد المواقع.

ومنذ عام 2019، أجرت الشركة تغييرات في كيفية جمعها المعلومات والخيارات المتاحة أمام المستخدمين للتحكم بمعلوماتهم، والتي تسمح لهم بحذف البيانات تلقائيا وبشكل روتيني بالإضافة إلى إمكانية البحث الخفي "incognito mode" في "خرائط غوغل"، التي تسمح بالبحث عن المواقع دون أن يتاح للموقع حفظ البيانات، وفقا لموقع الحرة.

ويفصل "سي نت" الخطوات التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك عبر تطبيقات "غوغل" المختلفة دون التأثير على تجربة المستخدم:

ما هي المعلومات التي يعتبرها "غوغل" عامة؟

من المرجح أن "غوغل" يعرف اسم المستخدم وشكل وجهه وعيد ميلاده وجنسه وبريدا إلكترونيا إضافيا للمستخدم بالإضافة إلى كلمة السر ورقم الهاتف، وبعض هذه العناصر (عدا كلمة السر طبعا) تعد معلومات "عامة".

ولتكتشف طبيعة البيانات التي ينشرها "غوغل" عنك، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وتوجه لحسابك عبر غوغل "Google Account".

اطبع اسم المستخدم الخاص بك من دون إضافة "@gmail.com".

من "القائمة الرئيسية" (Menu) اختر "المعلومات الشخصية" (Personal Info)، وراجع المعلومات الظاهرة، يمكن أن تحذف صورتك واسمك وعيد ميلادك وجنسك وكلمة السر وأي بريد إلكتروني مرفق بحسابك ورقم هاتفك.

إن أردت الاطلاع على المعلومات الخاصة بك والتي تعتبر "عامة" بالنسبة للموقع توجه إلى نهاية الصفحة واضغط خيار "إذهب إلى معلوماتي" (Go to About me).

في هذه الصفحة يتم تصنيف كل سطر برموز عدة: people icon، أي المتاحة للجميع، أو office building icon، متاحة لمنظمتك أو مكان عملك فقط، أو lock icon، أي متاحة لك فقط، اختر المعلومات التي تود تغييرها وحدد الخاصية المرغوبة. يشير الموقع إلى أنه لا توجد طريقة حاليا لجعل الحساب خاصا بشكل كلي.

ما المعلومات التي يملكها "غوغل" حول نشاطاتك عبر الإنترنت؟

إن أردت الغوص في أعماق ما يحمله "غوغل" في جعبته عنك وعن كافة تحركاتك المسجلة، اتخذ الخطوات التالية لكشفها ومراجعتها وحذفها أو اختيار حذفها بشكل تلقائي خلال فترة زمنية معينة.

وينصح الموقع بتحديد فترة الحذف التلقائي كل ثلاثة أشهر كي لا تتأثر التجربة اليومية لمستخدم التطبيقات، لكنه نوه إلى أن خيار الحذف الكامل ومنع "غوغل" نهائيا من تتبعك ستؤثر بشكل بسيط على الاستخدام اليومي للتطبيقات.

ادخل في حساب "غوغل" واختر "البيانات والخصوصية" (Data & Privacy) من شريط التصفح "navigation bar".

لمشاهدة كل النشاطات التي سجلها "غوغل" عن تحركاتك اختر "إعدادات التاريخ" (history Settings) واختر "نشاط الإنترنت والتطبيقات" (Web & App Activity) لتظهر أمامك قائمة توثق كل ما بحث عنه عبر غوغل والفيديوهات التي شاهدتها عبر يوتيوب والأوامر التي منحتها لمساعدة "غوغل" الرقمية، بالإضافة إلى أي تطبيقات أخرى تابعة للشركة.

يمكنك إلغاء هذا كليا، من خلال وضعه على خاصية "off"، لكن انتبه أن فعل ذلك سيمنعك من استخدام أجهزة "غوغل" المنزلية الذكية، مثل "Google Home" و"Google Nest".

إن أردت أن توقف تتبع غوغل لبياناتك من خلال متصفح "كروم" يمكنك أن تزيل إشارة التصحيح في الصندوق الأول. وإن لم ترغب أن يسجل "غوغل" أوامرك الصوتية لمساعدة غوغل الرقمية أزل إشارة التصحيح من الصندوق الثاني. وإن أردت الإبقاء عليهما توجه للخطوة التالية.

لتحديد خاصية الحذف الأوتوماتيكي، سواء اخترت عدم تسجيلها مطلقا أو حذفها كل 3 أو 18 شهرا، اضغط على خيار "الحذف التلقائي" (Auto-delete) واختر الفترة الزمنية المتاحة لتسجيل البيانات وحذفها.

ويشير الموقع إلى أن "غوغل" سيستجيب مباشرة للطلب، فإن اخترت خيار الحذف خلال ثلاثة أشهر، فإنه سيحذف البيانات التي سجلها في هذا الإطار الزمني.

وعند اختيار إعدادات الحذف التلقائي، ستظهر شاشة جانبية تطلب منك التأكيد، يمكنك أن تختار "تأكيد" (confirm) أو "إلغاء" (delete).

بعدها، اختر "إدارة النشاط" (Manage Activity)، هذه الصفحة ستكشف كل المعلومات التي جمعها "غوغل" من الأنشطة التي ذكرت سابقا، مرتبة وفقا لتاريخ تنفيذها، وبدءا من اللحظة التي أنشأت فيها حسابك.

لحذف أيام معينة، اختر رمز سلة النفايات الظاهرة على الجانب الأيمن من اليوم، ثم اضغط على "Got it". وللاطلاع على التفاصيل أو حذف نشاطات معينة اضغط على النقاط الثلاث المتواجدة على جانب النشاط المحدد ثم اختر "حذف" (delete) أو "تفاصيل" (Details).

إن فضلتَ أن تحذف كل تاريخ نشاطات يدويا، اختر النقاط الثلاث الظاهرة على يمين محرك البحث في الصفحة، واضغط "احذف النشاط بناء على" (Delete activity by)، ويمكنك عندها أن تختار حينها بين "آخر ساعة" أو "آخر يوم" أو "كل الوقت" أو "تحديد الفترة" (Custom range).

وللتأكد من أن خياراتك تم تطبيقها بالفعل، عد إلى صفحة "إدارة النشاطات" (Manage Activity) وتأكد من أن نشاطاتك المسجلة تعود للوراء بالفعل لما قبل ثلاثة أشهر أو 18 شهرا.



سجل تحديد الموقع

إن تتبع "غوغل" لتحركات المستخدمين لا يقتصر فحسب على العالم الرقمي، بل من المثير للقلق كشف تفاصيل كل حركة يقوم بها المستخدمون على أرض الواقع.

ادخل في حساب "غوغل" واختر "البيانات والخصوصية" (Data & Privacy) من شريط التصفح "navigation bar".

لكشف قائمة بكافة المواقع الجغرافية التي سجلها "غوغل" لتحركاتك اذهب إلى خيار "إعدادات التاريخ" (History Settings)، واختر "تاريخ المواقع" (Location History).

إن أردت أن يتوقف "غوغل" عن تسجيل تحركاتك غير الخيار إلى "Off".

لتحديد خاصية الحذف التلقائي، سواء إن كان خيارك عم توثيق تحركاتك إطلاقا أو الإلغاء كل 3 أو 18 شهرا، فإن "غوغل" سيستجيب فورا لأي من خياراتك.

عند اختيار خاصية الحذف التلقائي "auto delete" ستظهر شاشة جانبية تطلب منك التأكيد، يمكنك أن تختار "تأكيد" (confirm) أو "إلغاء" (delete).

بعدها اضغط على "إدارة التاريخ" (Manage History)، هذه الصفحة ستظهر كل المواقع الجغرافية المسجلة بشكل جدول زمني وخارطة، من بينها محطات التوقف بين كل وجهة وأخرى بالإضافة إلى تكرار زيارتك لتلك المواقع وتواريخ الزيارة.

لإلغاء كافة المواقع الجغرافية المسجلة وبشكل دائم من سجلات غوغل اضغط على رمز سلة النفايات في الجانب السفلي الأيمن واختر "حذف تاريخ المواقع" (Delete Location History).

ولإلغاء رحلات معينة اضغط على النقطة الظاهرة إلى جانب الخارطة أو السطر المخصص للزيارة في الجدول الزمني، اتجه للصفحة التالية واختر رمز سلة النفايات قرب الموقع الذي تود حذفه.

وللتأكد من أن خياراتك تم تطبيقها بالفعل، عد إلى صفحة "إعدادات التاريخ" (History Settings)، ثم "إدارة التاريخ" (Manage History) وتأكد من أنه لا توجد نقاط في الخارطة قرب المواقع التي قمت بزيارتها.

المشاهدات عبر يوتيوب

قد تصب خاصية تتبع أنماط المشاهدة في صالح المستخدم بالشكل الأكبر، إذ تسمح خوارزميات الموقع بمعرفة أنواع المقاطع والمحتوى الذي تحب مشاهدته واقتراح المزيد من المحتويات الرقمية بناء على رغبته.

وينصح "سي نت" بأن يلقي المستخدمون نظرة على تاريخ استخدمهم واختيار خيار الحذف التلقائي كل ثلاثة أشهر، لأنه سيتيح للموقع منج مقترحات جديدة دون أن يضطر للاحتفاظ بكافة التحركات الرقمية.

ادخل في حساب "غوغل" واختر "البيانات والخصوصية" (Data & Privacy) من شريط التصفح "navigation bar".

لكشف قائمة بكافة المعلومات المسجلة عبر "يوتيوب" اذهب إلى خيار "إعدادات التاريخ" (History Settings)، واختر "تاريخ يوتيوب" (Youtube History).

إن أردت أن يتوقف "يوتيوب" عن تسجيل أي من نشاطاتك، اضغط على خيار الإلغاء، وإن أردت أن يتوقف "غوغل" عن تتبع الفيديوهات التي تشاهدها أو بيانات محرك البحث عن الفيديوهات، يمكن أن تزيل إشارة التصحيح قرب الصناديق المرفقة قرب كل منهما.

لتحديد خاصية الحذف التلقائي، سواء إن كان خيارك عم توثيق تحركاتك إطلاقا أو الإلغاء كل 3 أو 18 شهرا، فإن "غوغل" سيستجيب فورا لأي من خياراتك.

عند اختيار خاصية الحذف التلقائي "auto delete" ستظهر شاشة جانبية تطلب منك التأكيد، يمكنك أن تختار "تأكيد" (confirm) أو "إلغاء" (delete).

بعدها اضغط على "إدارة التاريخ" (Manage History)، هذه الصفحة ستظهر كل بحث أجريته عبر "يوتيوب" وكل مقطع شاهدته في التطبيق.

لحذف أيام معينة، اختر رمز سلة النفايات، الظاهر على الجانب الأيمن لليوم، واختر "Got it". وللاطلاع على التفاصيل أو حذف نشاطات معينة اضغط على النقاط الثلاث المتواجدة على جانب النشاط المحدد ثم اختر "حذف" (delete) أو "تفاصيل" (Details).

إن فضلتَ أن تحذف كل تاريخ نشاطات يدويا، اختر النقاط الثلاث الظاهرة على يمين محرك البحث في الصفحة، واضغط "احذف النشاط بناء على" (Delete activity by)، ويمكنك عندها أن تختار حينها بين "آخر ساعة" أو "آخر يوم" أو "كل الوقت" أو "تحديد الفترة" (Custom range).

وللتأكد من أن خياراتك تم تطبيقها بالفعل، عد إلى صفحة "إعدادات التاريخ" (History Settings)، ثم "إدارة التاريخ" (Manage History)، وتأكد من أن المحتوى محذوف بالكامل، إن اخترت ذلك، أو إن كان يعود بالفعل لما قبل 3 أشهر أو 18 شهرا.