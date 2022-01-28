أبل تطلق مسابقة جديدة لإلتقاط صور الماكرو عبر هواتف آيفون

المصدر: البيان

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دعت أبل مستخدمي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max لإرسال أفضل صور ماكرو التقطوها للمشاركة في مسابقة أبل Shot on iPhone، التي بدأت أمس وستستمر حتى 16 فبراير 2022 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادي.

وستختار لجنة تحكيم من الصناعة وشركة أبل 10 صور فائزة من المشاركات المرسلة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في التحدي في أبريل، وسيتم عرض الصور الفائزة في المعرض على Apple Newsroom وموقع أبل وحساب أبل على انستغرام، وحسابات أبل الرسمية الأخرى، بحسب "اليوم السابع".

وقال عملاق التكنولوجيا إنه قد يستخدم أيضًا الصور الفائزة للحملات الرقمية أو مواقع متجر أبل أو اللوحات الإعلانية أو في معرض صور عام، وللاحتفال بالتصوير الكلي، ترحب أبل بك لمشاركة صور الماكرو المفضلة لديك التي تم التقاطها على iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max على انستغرام و تويتر باستخدام الهاشتاج #ShotoniPhone و #iPhonemacrochallenge للمشاركة في التحدي.



ويمكن لمستخدمي Weibo المشاركة باستخدام # ShotoniPhone # و # iPhonemacrochallenge.

قواعد مهمة لمسابقة Shot on iPhone

طلبت أبل أيضًا من المستخدمين ذكر طراز iPhone 13 الذي استخدموه لصورهم في التسمية التوضيحية، ويجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكثر للمشاركة في المسابقة، وأيضًا، المنافسة ليست مفتوحة لموظفي أبل أو عائلاتهم المباشرة.

ويمكن لأولئك الذين يرغبون في الاشتراك في المسابقة أيضًا إرسال صورهم بأعلى دقة عبر البريد الإلكتروني، ويجب أن يكون اسم الصورة مباشرة من الكاميرا، أو تم تحريرها من خلال أدوات التحرير الخاصة بأبل في تطبيق الصور، أو تحريرها باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية، كما قالت أبل.