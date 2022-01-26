الكشف عن موعد طرح هاتف غالاكسي إس 22 الجديد

المصدر: وكالات

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أعلنت سامسونغ عن إقامة فعاليتها السنوية التي أطلقت عليها "Galaxy Unpacked" يوم 9 فبراير المقبل، حيث ستكشف الشركة الكورية عن سلسلة هواتفها الجديدة من نوع "إس".

وستبث سامسونغ فعاليتها عبر موقعها الإلكتروني والذي يقام عند الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت غرينتش وسيتم يتوقع أن يتم الكشف فيه عن أجهزة أخرى بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

وذكرت الشركة أن الحدث الجديد يعطي "نظرة متعمقة على الأجهزة التي ستشكل مستقبل الهاتف المحمول"، إذ يتوقع أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد لهواتفها من سلسلة "S22".

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف "غالاكسي إس 22" الجديد من سامسونغ لن يشهد تغييرات جذرية في التصميم عن النسخة السابقة للجيل ذاته لكن هاتف "غالاكسي إس 22 إلترا" يتوقع أن يكون بديلا عن هواتف "النوت" باحتوائه على قلم.

ولم تعط الشركة تفاصيل أكثر عن الأجهزة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الحدث المرتقب.