منصة «لايف ناو» الرقمية تطلق تطبيق بث على أجهزة إل جي وتتوسع عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «لايف ناو» LIVENow، منصة البث الحائزة على عدة جوائز، والتي توفر إمكانية مشاهدة عدد كبير من الحفلات الموسيقية الحية التفاعلية وعروض نمط الحياة والترفيه والبرامج الرياضية وغيرها من الفعاليات المتميزة المباشرة، عن توفرها على أجهزة التلفاز الذكية من إل جي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطة المنصة للتوسع في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للعملاء باستخدام تطبيق LIVENow مشاهدة أفضل الفعاليات التي تقدّمها منصة البث مباشرة وعند الطلب بكل سهولة، كما يمكن الآن لمستخدمي أجهزة التلفاز من إل جي الاستمتاع بالعديد من التجارب الافتراضية الجديدة بشكل فوري، مع إمكانية مشاهدة الفعاليات بشكل تفاعلي مع الأصدقاء وأفراد العائلة والمتابعين الآخرين من جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون أيضاً تطبيق «لايف ناو» لمشاهدتها.

وتبدأ المنصة أعمالها في المنطقة والتي ستكون متاحة عبر أجهزة تلفاز إل جي الذكية، مع بثّ مباشرة لحفل موسيقي تحييه الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس يوم 18 يناير 2022.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جيرالدين بامفيل، الرئيسة التنفيذية العالمية لمنصة «لايف ناو»: جاء إنشاء منصة «لايف ناو» لتقريب المشاهدين من الفنانين الموسيقيين والأحداث الرياضية والترفيهية المفضلة لديهم، كما يسرّنا إطلاق أول تطبيق للمنصة على أجهزة تلفاز إل جي الذكية لمنح المشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بالحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية المباشرة بكل سهولة.

بدوره صرّح جونج سونج-هيون، رئيس قسم خدمات أعمال المحتوى في شركة إل جي للإلكترونيات والترفيه المنزلي: تقوم إل جي بإعادة صياغة دور التلفزيون من خلال إضافتها لخدمات من شأنها تسهيل خوض التجارب التفاعلية والشخصية من المنزل. ويمثل تعاوننا مع منصة «لايف ناو» فرصة للوصول إلى جمهور أكثر تنوعاً، ولنوفر له سبباً آخر للاستمتاع بتجربة مشاهدة البرامج على الشاشات الكبيرة في منزله.

وتقّدم منصة «لايف ناو» لمستخدميها إمكانية الوصول لمجموعة مميزة من البرامج الموسيقية والرياضية والترفيهية المباشرة وعند الطلب.

كما فازت بجائزة أفضل ابتكار للموسيقى الحية عن فئة المنصات للعام 2021 ضمن جوائز أسبوع الموسيقى، وذلك بفضل بثّها المباشر لحفلات نخبة من الفنانين، مثل حفل دوا ليبا بعنوان استوديو 2054، حفل إيلي جولديج بعنوان برايتست بلو، وحفل جوريلاز بعنوان: سونج ماشين لايف فروم كونج. كما بثت المنصة الرائدة فعاليات حصرية مباشرة أحياها ليزو وبلاك آيد بيز ومارون 5 وراسل براند وغيرهم من الفنانين.

ومع توسيع «لايف ناو» لقائمتها من الفعاليات الترفيهية لتشمل جمهوراً أكبر في جميع أنحاء العالم، تتزايد المشاريع الموسيقية العالمية التي يضمها جدول فعالياتها، حيث تبث المنصة أول سلسلة شهرية لحفلات موسيقى البوب الكورية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تتضمن تلك المشاريع بثاً مباشراً لحفل تحييه الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي، نجمة موسيقى البوب العربية، والتي سجل ألبومها مجنون بلقيس رقماً قياسياً بعد إطلاقه عام 2013 بتحقيقه 22 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما أصبح ألبومها التالي بعنوان زي ما أنا الذي أطلقته في عام 2015 أكثر الألبومات مبيعاً وتحميلاً عبر منصة آي تيونز في الشرق الأوسط، لتفوز بجائزة أفضل فنانة عربية لعام 2015 في الشرق الأوسط التي تقدمها شركة آبل ميوزك.

وتحقق محفظة المنصة من الفعاليات الرياضية نمواً سريعاً، حيث تتضمن بثاً مباشراً لموسم 2021 / 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن إطار الدفع حسب العرض.

كما تبثّ المنصة بطولة رايزين اليابانية لفنون القتال المختلطة في الولايات المتحدة، كما بثّت في العام الماضي بطولة يورو 2020 في الفلبين وسنغافورة، وكأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وبطولتي الدوري الإيطالي للدرجتين سيريا بي وسيريا سي، والدوري الإسباني لا ليجا ضمن عدة أسواق عالمية. إضافة إلى ذلك، أعلنت المنصة إضافة موسم 2021 / 2022 من الدوري السويدي للهوكي لقائمة برامجها.

ويمكن لمستخدمي أجهزة التلفاز الذكية من إل جي من إنتاج عام 2017 وما بعد تحميل تطبيق «لايف ناو» من متجر محتوى إل جي على أجهزتهم والاستمتاع بما يقدمه من ميزات ومحتوى.