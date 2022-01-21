"إنستغرام" تختبر ميزة الاشتراك المدفوع على تطبيقها

المصدر: البيان

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أطلقت "إنستغرام" أول أمس اختبارا لميزة اشتراك مدفوعة جديدة للمبدعين ضمن تطبيقها على كل من نظامي iOS وأندرويد.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة تمنح "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا" منشئي المحتوى القدرة على تقديم مواد حصرية لمتابعيهم ضمن الاشتراك المدفوع.

وفي الوقت الحالي، أتاحت الشركة هذه الميزة للاختبار في تطبيقها، لعشرة من المبدعين الأمريكيين فقط، ممن يتراوح محتواهم بين الأساليب الرياضية والفنية إلى علم التنجيم.

ويمكن ضبط المحتوى بأسعار شهرية متنوعة تتراوح من 0.99 دولار إلى 99 دولارا، والتي سيتم تحديدها من قبل صانعي المحتوى بناء على تقييمهم للمحتوى الخاص بهم، وفق وكالة "سبوتنيك".

وبمجرد تحديد قيمة الاشتراك المدفوع، سيتمكن المشتركون من الوصول إلى نشرات أو قصص أو بث مباشر بشكل حصري عبر التطبيق، بالإضافة إلى كسب شارات تميزهم عن المستخدمين الآخرين في قسم التعليقات وصناديق البريد الوارد الخاصة بالمدونين.

وفي الوقت الحالي، ستذهب جميع الأموال التي يتم جمعها من الاشتراكات مباشرة إلى منشئي المحتوى، ولا تخطط "إنستغرام" للاستفادة من هذه الخدمة حتى "2023 على الأقل"، وفقًا لآشلي يوكي، المدير المشارك للخدمة في المنصة.

وقالت شركة "إنستغرام": "مع اشتراكات إنستغرام، يمكن لمنشئي المحتوى تطوير روابط أعمق مع متابعيهم الأكثر تفاعلا وزيادة دخلهم الشهري المتكرر من خلال منح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى والمزايا الحصرية، وكل ذلك ضمن نفس النظام الأساسي حيث يتفاعلون معهم بالفعل".

ومن المنتظر أن تزيد "إنستغرام" عدد المنشئين الذين يمكنهم إنشاء اشتراكات مدفوعة في حساباتهم على التطبيق في الأشهر المقبلة.

ويشار إلى أن الحسابات العشرة المتوفرة حاليا في اختبار ميزة الاشتراكات المدفوعة، هي: @alanchikinchow، و@sedona._، و@alizakelly، و@kelseylynncook، و@elliottnorris، و@jordanchiles، و@jackjerry، و@bunnymichael، و@donalleniii، و@lonnieiiv.