«مايكروسوفت» تشتري «أكتيفيجن» بـ 68.7 مليار دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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قالت شركة «مايكروسوفت» إنها ستستحوذ على «أكتيفيجن بليزارد» منتجة لعبة «كول أوف ديوتي» مقابل 68.7 مليار دولار نقداً، في أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، مما يجعل صاحبة منصة «إكس بوكس» ثالث أكبر شركة ألعاب من حيث الإيرادات. وبلغ عرض «مايكروسوفت» 95 دولاراً للسهم بعلاوة 45% عن إغلاق «أكتيفيجن» يوم الجمعة الماضي. وجرى تداول سهم أكتيفيجن عند حوالي 89.55 دولاراً قبل بدء التعاملات الرسمية.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي في بيان: «الألعاب هي أكثر الفئات نشاطاً وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات حالياً، وستلعب دوراً رئيساً في تطوير منصات ميتافيرس».

وزاد الطلب على ألعاب الفيديو خلال جائحة كورونا، مع اضطرار المستهلكين خلال إجراءات العزل والإغلاق لممارسة ألعاب أكثر تسلية لأنفسهم.