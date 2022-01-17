مايكروسوفت تعلن عن بحوث وتقنيات جديدة لدعم الملايين من العاملين في الخطوط الأمامية

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت شركة مايكروسوفت تقريرًا خاصًا حول مؤشر توجهات العمل تحت عنوان «التكنولوجيا المساعدة يمكنها فتح مستقبل جديد للعاملين في الخطوط الأمامية»، حيث أعلنت الشركة عن ميزات جديدة في كل من (Microsoft Teams) و (Microsoft Viva) المصممة من أجل خدمة الملايين من العاملين في الخطوط الأمامية.

وهناك ما يصل إلى 2 مليار عامل في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم 80٪ من القوة العاملة العالمية، في حين تقوم 88٪ من المنظمات بتوظيف أشخاص يعملون في الخطوط الأمامية، الشيء الذي يدعو بدوره الشركات إلى الاستثمار بشكل متزايد في الأدوات الرقمية للعاملين في الخطوط الأمامية من أجل مواكبة تطورات سير العمل، وتعزيز الأداء الوظيفي، وتحسين ثقافة بيئة العمل وسُبل التواصل. وبهذا الصدد شهدت مايكروسوفت نموًا بنسبة 400٪ في الاستخدام النشط شهريًا لمنصتها التعاونية «مايكروسوفت تيمز» بين العاملين في الخطوط الأمامية منذ شهر مارس 2020.

ويكشف تقرير مؤشر توجهات العمل عن الرؤى الرئيسية التي تؤثر تقريباً على كل شريحة من القوى العاملة:

• ثقافة الرعاية والاهتمام هي النظام الجديد في الخطوط الأمامية: يشعر 76 ٪ من العمال بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض. ومع ذلك فإن أكثر من 60٪ يقولون إن شركاتهم يجب أن تعطي الأولوية لتحسين ثقافة التواصل بشكل أفضل بدءًا من مستوى الإداريين والمدراء. كما لا يشعر 51٪ ممن يشغلون مناصب غير إدارية على الخطوط الأمامية بالتقدير كموظفين.

• هناك تفاؤل كبير تجاه التكنولوجيا: 63٪ من العاملين في الخطوط الأمامية متحمسون لفرص العمل التي تخلقها التكنولوجيا حيث تحتل التكنولوجيا المرتبة الثالثة في قائمة العوامل التي ترى القوى العاملة بأنها عناصر يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد في مكان العمل.

• هناك فرصة لسد فجوة التكنولوجيا والتدريب: يشعر 46٪ من العاملين في الخطوط الأمامية بالضغط من أجل القدرة على التكيف مع التكنولوجيا الجديدة أو يخشون فقدان وظائفهم، في حين أعرب 55٪ بأنهم اضطروا إلى تعلم تقنيات جديدة بسرعة ودون تدريب رسمي أو ممارسة.

واليوم، تقدم الشركة عروضًا مشتركة جديدة مع شركاء الصناعة، بالإضافة إلى ذلك تتيح مجموعة من القدرات المصممة خصيصًا لدعم العاملين في الخطوط الأمامية عبر كل من منصة (Microsoft Teams) و (Microsoft Viva).

• تعمل مايكروسوفت على تعميق علاقتها الإستراتيجية مع شركة «زيبرا تكنولوجيز»، للحلول الرقمية المبتكرة والتي تتضمن البرامج والأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام «الأندرويد» للقوى العاملة في الخطوط الأمامية. وتقدم الشركتان حالياً تطبيق تيمز ووكي توكي على منصة «تيمز» عبر مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من «زيبرا».

• تعمل مايكروسوفت على تحسين اندماج وتكامل منصة «مايكروسوفت تيمز» مع نظام (Reflexis) التابع لشركة «زيبرا». وبهذه الخطوة سيُربط نظام (Reflexis) لحلول إدارة القوى العاملة مع تطبيق (Shifts) في منصة (مايكروسوفت تيمز). وسيعمل هذا التكامل الجديد على تبسيط جدولة التغييرات وطلبات الإجازات على منصة (تيمز)، مما يسهل على المديرين الموافقة عليها.

وستكون سحابة مايكروسوفت المخصصة لقطاع البيع بالتجزئة متاحة بشكل عام بدءًا من تاريخ 1 فبراير حيث ستعمل على تسريع نمو الأعمال من خلال توفير حلول موثوقة لصناعة البيع بالتجزئة تتكامل مع الأنظمة الحالية لبائعي هذا المجال. وستوحد مصادر البيانات المتباينة عبر رحلة المتسوق الشاملة، مما يسمح لتجار التجزئة بزيادة قيمة بياناتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك البيانات.